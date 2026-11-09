Mamdani e l'affordability a New York: bus, affitti e asili alla prova

A dieci mesi dall'insediamento, l'affordability di Zohran Mamdani a New York tra biglietti del bus, affitti congelati e asili gratuiti.

Il sindaco di New York Zohran Mamdani ha costruito la sua campagna sull'affordability, cioè sul costo della vita sostenibile, ma a dieci mesi dall'insediamento la città reale mette alla prova queste promesse. Il punto di partenza è una fermata a Hunts Point, nel South Bronx, dove dal 4 gennaio 2026 il biglietto dell'autobus costa tre dollari.

La tariffa era stata fissata per volere del predecessore Eric Adams, mentre Mamdani era entrato in carica tre giorni prima promettendo di abolire il biglietto sugli autobus. Il bilancio è misto: l'amministrazione ha ottenuto risultati visibili su affitti e infanzia, ma la gratuità dei mezzi dipende dallo Stato di New York.

Also read Il riso alla conquista di New York: “Dopo il calo, è boom di Natale”

Tariffe dei bus e Fair Fares: il costo quotidiano dei residenti

Il biglietto dell'autobus è passato da 2,75 dollari nel 2022 a 2,90 dollari nell'agosto 2023, cifra rimasta nel 2024 e nel 2025, fino ai tre dollari attuali. Sei dollari per andata e ritorno significano trenta dollari in cinque giorni.

Secondo i dati della città riferiti al 2019-2023, il 35,8 per cento dei residenti di Hunts Point e della vicina Mott Haven vive sotto la soglia federale di povertà. Il costo si ripete ogni giorno: il bus per il turno del mattino, quello del ritorno e il viaggio per accompagnare qualcuno dal medico.

Advertisement

Il programma Fair Fares dimezza la tariffa per i residenti a basso reddito ammessi. Il Comune ne ha finanziato l'ampliamento, previsto dal 30 novembre, ma a settembre risultava iscritto appena il 40 per cento degli aventi diritto.

Affitti stabilizzati e asili gratuiti: le conquiste più visibili

Il congelamento degli affitti stabilizzati è la misura più visibile: il 25 giugno il Rent Guidelines Board ha approvato aumenti dello zero per cento sui contratti di uno e due anni che cominciano tra ottobre 2026 e settembre 2027. La misura riguarda circa un milione di appartamenti, non tutti gli alloggi della città.

I proprietari, descritti come una delle lobby più influenti nella politica locale newyorkese, denunciano costi di gestione e manutenzione crescenti. Secondo loro la decisione rischia di deteriorare gli edifici, mentre per chi rinnova il contratto nel Bronx rappresenta un sollievo.

A settembre è partito il programma gratuito 2-K per i 2enni, con poco più di duemila posti a fronte di oltre 5.700 domande. La governatrice Kathy Hochul, appena rieletta, ha annunciato un'espansione a oltre 12mila posti nell'autunno 2027, anche nel Bronx.

Il Comune guidato da Mamdani ha inoltre cancellato le quote residue a carico di circa 22mila famiglie già beneficiarie di sussidi. Nei centri educativi, però, pagamenti arretrati e stipendi hanno messo in difficoltà i gestori, e sono arrivati prestiti ponte e 43 milioni di dollari per riorganizzare il sistema.

Advertisement

Trasporti, supermercati comunali e prossime scadenze

Sugli autobus il contrasto resta netto: la Metropolitan Transportation Authority (MTA) dipende dallo Stato e la gratuità non ha ottenuto i finanziamenti necessari. Il compromesso raggiunto da Hochul e Mamdani riguarda invece la velocità, con il piano Next Stop.

Il piano Next Stop mette sul tavolo 254 milioni di dollari di spesa e 628 milioni di investimenti in cinque anni, per intervenire su cinquanta corridoi e puntare a corse più rapide del 20 per cento. Il costo del biglietto, però, non cambia per chi appoggia la carta al lettore OMNY.

I supermercati comunali prevedono 70 milioni di dollari per cinque negozi, uno per borough, con sconti promessi del 30 per cento su beni essenziali. Il primo dovrebbe aprire a Hunts Point non prima della fine del 2027, mentre quello di La Marqueta, a East Harlem, è previsto per il 2029.

Il progetto Block by Block punta a 200mila nuovi alloggi accessibili e altrettanti preservati in dieci anni. Nel primo semestre ha finanziato 12.491 unità, ma finanziato non significa ancora costruito. Sul fronte sicurezza, nei primi nove mesi del 2026 la polizia ha registrato un calo del 6,6 per cento dei reati gravi e 203 omicidi, minimo storico per il periodo. Mamdani ha confermato Jessica Tisch alla guida della NYPD.