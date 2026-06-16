Mamdani, il sindaco di New York, è diventato un personaggio pubblico durante la campagna elettorale e dopo la sua elezione. Ha una strategia mediatica accerchiante e si muove in tutto il distretto, anche durante i mondiali di calcio. Ha una predilezione per il New York City e il numero 26 sulla maglietta. Ha creato un laboratorio di quartiere, che ora vive l’inevitabile gentrificazione, vendendo una collezione di magliette con il suo nome e il numero 26. Ha anche creato due cartellini per gli immigrati, uno giallo per i numeri da chiamare in caso di problemi con i datori di lavoro o le forze dell’ordine, e uno rosso per i diritti da rivendicare. Ha fatto stampare anche le sue previsioni non del tempo, del risultato, e ha indovinato la finale tra Francia e Marocco. Ha creato punti di raduno del tifo e ha fatto propaganda per i mondiali di calcio. Ha una predilezione per l’Arsenal e per Thierry Henry, e ha ribattezzato la Cinquantesima all’angolo con la Sesta ‘Thierry Henry Way’.
Mamdani, il sindaco di New York , è diventato un personaggio pubblico durante la campagna elettorale e dopo la sua elezione. Ha una strategia mediatica accerchiante e si muove in tutto il distretto, anche durante i mondiali di calcio.
Ha una predilezione per il New York City e il numero 26 sulla maglietta. Ha creato un laboratorio di quartiere, che ora vive l’inevitabile gentrificazione, vendendo una collezione di magliette con il suo nome e il numero 26. Ha anche creato due cartellini per gli immigrati, uno giallo per i numeri da chiamare in caso di problemi con i datori di lavoro o le forze dell’ordine, e uno rosso per i diritti da rivendicare.
Ha fatto stampare anche le sue previsioni non del tempo, del risultato, e ha indovinato la finale tra Francia e Marocco. Ha creato punti di raduno del tifo e ha fatto propaganda per i mondiali di calcio. Ha una predilezione per l’Arsenal e per Thierry Henry, e ha ribattezzato la Cinquantesima all’angolo con la Sesta ‘Thierry Henry Way’
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