Il sindaco Mamdani scioglie l'unità SRG dopo accuse di forza eccessiva. Nasce la Divisione per il Dialogo Comunitario per gestire le manifestazioni con approccio civile.

Il sindaco di New York City, Zohran Mamdani, ha annunciato lunedì la decisione di sciogliere ufficialmente lo Strategic Response Group (SRG), un'unità di polizia da un decennio coinvolta in numerose controversie legali relative all'uso eccessivo della forza contro i manifestanti. Questa mossa, effettuata in congiunzione con la commissaria della Polizia di New York ( NYPD), Jessica Tisch, segna un cambiamento strutturale significativo nella gestione delle grandi manifestazioni pubbliche nella città più popolosa degli Stati Uniti. L'iniziativa mira a sostituire le tattiche repressive di ieri con un approccio guidato da civili, prometendo di proteggere i diritti costituzionali alla protesta senza trattare le folle come minacce terroristiche.

Rimpiazzo tattico e nuova divisione civile

Al centro del nuovo assetto vi è la creazione della Community Dialogue and De-escalation Division, un'unità interamente civile i cui membri saranno disarmati e privi di poteri di arresto. Questa nuova divisione sarà incaricata di gestire i dialoghi con i manifestanti, puntando sulla de-escalation e sulla comunicazione piuttosto che sulla coercizione fisica. Mamdani ha sottolineato che i newyorkesi che esercitano il loro diritto costituzionale alla protesta non devono più essere affrontati con la stessa risposta poliziesca riservata alle minacce terroristiche, segnando un netto distacco dalle prassi precedenti.

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Parallelamente, l'SRG verrà parzialmente sostituito dalla Patrol Support Division, una nuova unità che ha il compito di garantire la sicurezza durante le manifestazioni con modalità diverse da quelle passate. La struttura del dipartimento di polizia sta quindi undergoing una trasformazione fondamentale, cercando di bilanciare l'ordine pubblico con il rispetto dei diritti civili, una sfida complessa che richiede un cambiamento culturale all'interno delle file della polizia.

Contesto legale e reazioni dei gruppi per i diritti civili

La decisione del sindaco non è isolata, ma arriva dopo anni di pressioni legali e critiche pubbliche. Nel 2023, l'SRG fu oggetto di un accordo di insoddisfazione legale dopo che l'Attorney General di New York, Letitia James, la New York Civil Liberties Union (NYCLU) e altre organizzazioni presentarono cause per l'uso eccessivo della forza contro manifestanti, giornalisti e osservatori legali durante le proteste dell'estate 2020. In quell'occasione, furono documentati casi di agenti armati in tenuta antisommossa che utilizzavano spray al peperoncino e procedevano ad arresti di massa, pratiche che molti giudicarono sproporzionate.

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La NYCLU e altri gruppi per i diritti civili hanno accolto con cautela l'annuncio di Mamdani. Sebbene riconoscano il passo avanti verso un approccio civile, esprimono preoccupazione che la nuova Patrol Support Division possa essere semplicemente un riadattamento dell'SRG sotto un nome diverso. La NYCLU ha dichiarato che monitorerà da vicino la nuova unità, verificando la conformità con l'accordo del 2023 sottoscritto con la città di New York. Questa vigilanza è essenziale per garantire che le promesse di riforma si traducano in cambiamenti reali e duraturi nel comportamento operativo della polizia.

Sicurezza pubblica e opposizione dei sindacati di polizia

La Legal Aid Society, il più grande ufficio di assistenza legale pubblica della città, ha lodato lo scioglimento di quella che definisce una delle unità più famose dell'NYPD per le sue tattiche aggressive. Tuttavia, ha avvertito che la nuova unità richiederà un'attenta supervisione per assicurarsi che le pratiche dell'SRG non si ripetano. Il commissario Jessica Tisch ha precisato che i circa 500 agenti dell'SRG saranno riassegnati all'interno del dipartimento entro la prossima primavera. Alcuni di questi agenti verranno trasferiti all'esistente Counterterrorism Bureau, mentre altri entreranno a far parte della nuova struttura, sollevando ulteriori dubbi sul loro impatto operativo.

Nonostante le rassicurazioni del sindaco e del commissario sull'assenza di cambiamenti nel modo in cui la NYPD gestisce il controllo delle folle, l'opposizione non manca. Patrick Hendry, presidente della Police Benevolent Association, ha criticato aspramente la decisione, accusando il sindaco di essere dalla parte dei manifestanti e non dei cittadini. Hendry ha sottolineato che la prossima volta che la vita dei residenti sarà interrotta da dimostranti che bloccano ponti e strade, il sindaco Mamdani sarà percepito come alleato del caos piuttosto che come garante dell'ordine pubblico. Questa divisione riflette le tensioni più ampie nella città sul bilanciamento tra sicurezza e libertà civili.

Impatto a lungo termine e prossimi passi

La riforma rappresenta un test significativo per la città di New York, che deve navigare tra le aspettative dei gruppi per i diritti civili e le preoccupazioni dei cittadini riguardo alla sicurezza pubblica. Il budget annuale del dipartimento di polizia, che ammonta a quasi 7 miliardi di dollari, sarà cruciale nel determinare il successo di queste nuove unità. Mamdani e Tisch hanno dichiarato che il loro obiettivo è creare un modello replicabile per altre grandi città, dimostrando che la polizia può mantenere l'ordine senza ricorrere a tattiche di intimidazione.

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I prossimi mesi saranno decisivi per valutare l'efficacia della Community Dialogue and De-escalation Division e della Patrol Support Division. La trasparenza nelle comunicazioni tra le autorità e il pubblico sarà fondamentale per costruire la fiducia necessaria a far funzionare questo nuovo approccio. La comunità newyorkese osserva con attenzione, sperando che questa svolta storica porti a una città più sicura, libera e giusta per tutti i suoi abitanti, indipendentemente dal loro ruolo nelle manifestazioni pubbliche o nella vita quotidiana.