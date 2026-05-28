Mamma e figlia avvelenate con la ricina: interrogata per la terza volta la prof dell'istituto dove lavora anche papà

Le indagini sulla morte di Sara e Antonella Di Vita si concentrano su una docente dell'istituto agrario di Riccia, ascoltata nuovamente in questura. Gli investigatori scavano tra rapporti personali, telefoni sequestrati e possibili tensioni familiari nel giallo che ha sconvolto il Molise.

Tra le piste analizzate, emerge anche il ruolo di un commercialista ed ex sindaco di Pietracatella, descritto da molti conoscenti come un uomo carismatico con numerose relazioni nel mondo culturale e politico locale.

Nello stesso contesto investigativo è stata più volte sentita anche Laura, cugina dell'ex sindaco, figura molto vicina alle figlie della coppia. Intanto lo Sco continua ad analizzare telefoni cellulari, tablet e computer sequestrati a Sara, Antonella e Alice, la figlia sopravvissuta considerata parte lesa insieme al padre.

Proprio il cellulare di Alice potrebbe aver fornito nuovi spunti: la ragazza, seguendo il consiglio del legale della famiglia materna, aveva annotato con precisione alimenti consumati, sintomi accusati e persone presenti durante i pasti delle festività. Dettagli che ora potrebbero aiutare gli inquirenti a ricostruire le ultime ore prima dell'avvelenamento e capire chi abbia introdotto la ricina nei cibi.

Gianni Di Vita, infine, ha fatto mettere a verbale di non aver mai utilizzato il computer di casa, l'unico tra gli smartphone della famiglia non ancora sequestrato





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