Man Ray al Roverella di Rovigo: mostra surrealista fino al 2027

La mostra 'Il maestro del Surrealismo' a Palazzo Roverella esplora le visioni oniriche di Man Ray. Dalle Violon d'Ingres ai rayogrammi, un viaggio artistico a Rovigo fino al 31 gennaio 2027.

La mostra intitolata Man Ray. Il maestro del Surrealismo è attualmente in esposizione presso Palazzo Roverella di Rovigo, con la data di chiusura fissata al 31 gennaio 2027. Questo evento espositivo si propone di esplorare le sperimentazioni ironiche e visionarie dell'artista, proponendo un percorso che attraversa la pittura, la fotografia, il cinema e la scultura. La selezione delle opere mira a restituire la capacità di reinventare un mondo segnato dalla storia, trasformando linguaggi statici in infinite possibilità visive.

Il curataggio dell'iniziativa evidenzia come Man Ray abbia utilizzato la sua arte per sfuggire a un futuro che sembrava aver cessato di fare promesse. Attraverso il suo sguardo, gli oggetti esposti alla luce diventano rayogrammi, sagome e apparizioni, dimostrando una profonda rottura con le convenzioni rappresentative dell'epoca. L'artista non si limita a ritrarre la realtà, ma la deforma per rivelarne enigmi e presenze seducenti che sfuggono al desiderio convenzionale.

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Le icone fotografiche e le Violon d'Ingres

Una delle opere centrali per comprendere la poetica esposta è Le Violon d'Ingres, risalente al 1924. Si tratta di una stampa ai sali d'argento di dimensioni 39x30 cm, attualmente custodita in una collezione privata. L'opera, coperta dal © Man Ray 2015 Trust e gestita da SIAE 2026, è un riferimento diretto al famoso dipinto di Jean-Auguste-Dominique Ingres. Man Ray associa il corpo femminile all'hobby del pittore, creando un'immagine provocatoria che unisce il passato artistico alla modernità della fotografia.

Altra pietra miliare della mostra è Noire et blanche, datata 1926. Questa fotografia, anch'essa una stampa ai sali d'argento, misura 17,3x23,5 cm ed è anch'essa di proprietà privata, con gli stessi diritti d'autore indicati per l'opera precedente. L'immagine gioca sul contrasto e sull'enigma dell'archetipo primordiale, esplorando il rapporto tra maschera lignea e volto femminile. Il cortocircuito visivo creato da questa composizione invita lo spettatore a interrogarsi sull'identità e sulla natura della rappresentazione visiva.

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I rayogrammi e la sperimentazione luminosa

I rayogrammi, nati per caso durante l'evoluzione della storia d'amore tra Man Ray e Lee Miller, sono fondamentali per capire la rivoluzione tecnica dell'artista. Queste immagini emergono quando la realtà sembra sfumare, rivelando contorni incerti e nuove possibilità espressive. La tecnica del rayogramma permette di catturare l'ombra e la luce senza l'uso dell'obiettivo tradizionale, trasformando la superficie fotografica in un campo di sperimentazione pura.

La mostra sottolinea come Man Ray abbia reinventato gli oggetti e i corpi, non più come semplici soggetti da guardare, ma come enigmi visivi. La fotografia diventa così un mezzo per indagare la percezione umana e la fragilità delle certezze. Attraverso questi esperimenti, l'artista invita a diffidare dell'evidenza e a spogliarsi delle proprie convinzioni, restituendo mistero a un mondo che sembra aver già tutto spiegato.

Riflessioni sul genere e sulla cultura queer

Le opere esposte contengono anche domande centrali nel dibattito sul genere e sulla cultura queer, anticipando tematiche sociali rilevanti decenni dopo la loro creazione. La fotografia di Man Ray, definita una fotografia dal futuro, esplora l'identità attraverso lo sguardo altrui, interrogandosi su ciò che diventiamo quando la nostra immagine viene restituita in forma diversa da quella che credevamo nostra.

Il percorso espositivo di Palazzo Roverella offre quindi un'opportunità unica per comprendere l'impatto duraturo di Man Ray sull'arte contemporanea. La mostra, che prosegue fino al 31 gennaio 2027, rappresenta un ponte tra le avanguardie storiche e le riflessioni moderne sulla rappresentazione dell'identità. I visitatori sono invitati a immergersi in un teatro visivo dove tutto sembra già stato detto, ma che trova nuove sfumature nell'interpretazione di ogni osservatore.