Manchester City conquista la FA Cup 2025-26, confermando la supremazia nel calcio inglese

Il Manchester City ha vinto la FA Cup 2025-26 battendo il Chelsea per 1-0 nella finale di Wembley, confermando la propria supremazia nel calcio inglese. La squadra di Pep Guardiola ha portato a otto il numero di successi nella competizione, al termine di una partita equilibrata e decisa da un episodio di grande qualità.

Il Manchester City ha vinto la FA Cup 2025-26 battendo il Chelsea per 1-0 nella finale di Wembley , confermando la propria supremazia nel calcio inglese.

La squadra di Pep Guardiola ha portato a otto il numero di successi nella competizione, al termine di una partita equilibrata e decisa da un episodio di grande qualità. Il gol vittoria è arrivato al 71': azione costruita sulla fascia destra, con Erling Haaland che sfonda e serve un cross rasoterra perfetto in area. Antoine Semenyo si inventa una giocata spettacolare, colpendo di tacco e sorprendendo il portiere Sánchez sul secondo palo.

Una rete che vale il trofeo e che entra di diritto tra le immagini simbolo della finale. Il Chelsea aveva iniziato meglio la gara, mantenendo il possesso e provando a sorprendere la difesa del City, ma con il passare dei minuti la formazione di Guardiola ha preso il controllo del gioco, imponendo ritmo e qualità. Anche nella ripresa, nonostante il vantaggio, il City ha gestito con maturità, concedendo poco agli avversari.

Per Pep Guardiola si tratta di un altro trofeo prestigioso in bacheca, ma il tecnico ha immediatamente richiamato tutti alla concentrazione, ricordando che la stagione non è ancora conclusa e che la corsa al titolo in Premier League è ancora apertissima. La vittoria assume anche un valore simbolico: il City conferma la propria continuità nei momenti decisivi e dimostra ancora una volta la capacità di gestire le finali con lucidità ed esperienza.

Ora l’attenzione si sposta sul campionato, con due partite decisive che potrebbero completare un’altra stagione da protagonisti assoluti





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