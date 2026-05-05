Manchester City: Il futuro di Guardiola e il piano di successione con Maresca

Dopo il pareggio contro l'Everton, si discute del futuro di Pep Guardiola al Manchester City. Il club si prepara alla successione con Enzo Maresca in pole position, mentre pianifica il mercato per mantenere la competitività.

Il futuro del Manchester City è avvolto nell'incertezza, con il pareggio contro l'Everton che complica la corsa al titolo. Nonostante ciò, Pep Guardiola mantiene la concentrazione sul presente, sottolineando la necessità di vincere le ultime cinque partite come fossero delle finali.

Tuttavia, la domanda sulla sua permanenza a fine stagione torna a farsi sentire. Circolano voci di un possibile addio, prontamente smentite dal club, ma la sensazione generale è che Guardiola stia considerando seriamente questa opzione. Il suo impatto sul City è stato monumentale, trasformando la squadra in una potenza europea, e il club gli concede il tempo necessario per prendere una decisione. Nel frattempo, il City si prepara alla successione, con Enzo Maresca in cima alla lista dei candidati.

Maresca, già vice di Guardiola e con un'esperienza positiva al Leicester e al Chelsea, è considerato l'uomo giusto per raccogliere l'eredità del tecnico spagnolo. Il suo lavoro al Chelsea, culminato con la vittoria della Conference League e del Mondiale per Club, ha dimostrato il suo valore, soprattutto considerando il successivo declino della squadra dopo le sue dimissioni.

Il City, pur aspettando la decisione finale di Guardiola, ha già iniziato a pianificare il mercato, con l'addio di Bernardo Silva e John Stones che potrebbero portare a nuovi investimenti in mediana e in difesa. La posizione di Rodri, con il contratto in scadenza nel 2027, sarà valutata, mentre Phil Foden è in procinto di rinnovare il suo contratto nonostante una stagione meno brillante.

L'obiettivo del City è mantenere la sua posizione di leadership nella Premier League, indipendentemente dall'esito della stagione attuale e dalla decisione di Guardiola. La dirigenza, guidata da Hugo Viana, è fiduciosa nella capacità di Maresca di continuare il lavoro svolto da Guardiola e di portare il City a nuovi successi. La preparazione per la successione è stata accurata e il club è pronto a muoversi rapidamente una volta che Guardiola avrà comunicato la sua decisione.

L'addio di Guardiola, se confermato, segnerà la fine di un'era, ma il City è determinato a rimanere una forza dominante nel calcio inglese ed europeo. Gli acquisti di Antoine Semenyo e Marc Guehi a gennaio testimoniano la volontà del club di investire nel futuro e di mantenere un livello di competitività elevato.

La strategia di mercato sarà focalizzata sul rinforzo della mediana e della difesa, con un occhio di riguardo ai talenti emergenti e ai giocatori esperti in grado di garantire stabilità e qualità alla squadra. Il City è consapevole delle sfide che lo attendono, ma è fiducioso nella sua capacità di superarle e di continuare a scrivere la sua storia di successi





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