Il Napoli di Allegri passa due volte in vantaggio a Manchester ma viene ripreso ogni volta, e il pari finale complica la corsa alla qualificazione in League Phase.

Il Napoli di Antonio Conte no, il Napoli allenato da Antonio Allegri ha pareggiato 2-2 in casa del Manchester City, in una sfida valida per la League Phase della Champions League. Gli azzurri hanno colpito in contropiede e sono andati due volte in vantaggio, prima con Rasmus Hojlund e poi con Lang, ma entrambe le volte la squadra allenata da Enzo Maresca ha trovato il pareggio. Il gol decisivo nel finale porta la firma di Cherki, che ha evitato al City la sconfitta.

Il Napoli arriva al match con diverse assenze per infortunio, un dettaglio che rende ancora più significativo il pareggio ottenuto in trasferta. Il risultato permette agli azzurri di muovere la classifica con quattro punti, mentre le ultime tre partite della fase a gironi saranno decisive per conquistare la qualificazione al turno successivo.

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Il primo tempo sullo 0-0 e le occasioni del City

Il primo tempo si chiude sullo 0-0, con il City che parte forte e costringe subito Milinkovic-Savic a una parata in tuffo su Anderson dopo appena due minuti. La risposta del Napoli arriva con Scott McTominay, che chiude di poco a lato uno sviluppo su punizione di Politano, e un minuto più tardi la conclusione viene deviata in angolo.

La squadra di Enzo Maresca costringe il Napoli a difendersi bassi, senza però creare veri pericoli. Gli azzurri si affacciano spesso dalle parti di Gianluigi Donnarumma, che nel finale della prima frazione compie un intervento decisivo sul colpo di testa ravvicinato di Jan Paul Beukema.

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Hojlund e Lang firmano la doppia rimonta del Napoli

Nella ripresa il Napoli entra in campo con maggiore determinazione e trova il vantaggio grazie a Gilmour, che serve l'imbucata giusta per Rasmus Hojlund. L'attaccante danese controlla in area e batte Donnarumma con un diagonale preciso di sinistro, portando in vantaggio gli azzurri.

Il City reagisce e al 67' trova il pareggio con Doku, che dal cuore dell'area firma l'1-1. La difesa del Napoli viene giudicata troppo passiva nell'occasione. Il Napoli torna avanti con il gol di Lang, ma la squadra di casa non si arrende e raggiunge nuovamente il pari.

Milinkovic-Savic e il palo salvano il Napoli

Il City spinge con forza nel finale e Milinkovic-Savic diventa determinante per il Napoli. Il portiere serbo devia un'incursione di Anderson e poi neutralizza in due tempi un tiro di Cherki, mantenendo viva la speranza degli azzurri.

All'81' è il palo a salvare il Napoli sulla conclusione di Gvardiol, nata da un calcio d'angolo. Poco dopo Cherki trova il gol che fissa il definitivo 2-2 e chiude una partita intensa, con il Napoli costretto a inseguire per gran parte della ripresa.