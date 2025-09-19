Manchester City-Napoli, Zwayer bocciato: una serata da dimenticare

Analisi dettagliata della direzione arbitrale di Felix Zwayer in Manchester City-Napoli, con giudizi sui singoli episodi, l'espulsione di Di Lorenzo, il gol di Haaland e le valutazioni del VAR. Un'analisi critica di una serata negativa per l'arbitro tedesco.

Manchester City - Napoli Zwayer : 4.5 Una notte da incubo per il direttore di gara tedesco Felix Zwayer . Si arriverà a commentare gli episodi specifici, zittendo così anche coloro che sostengono che un arbitro non possa essere giudicato solamente dalle singole situazioni. In generale, Zwayer ha diretto la partita senza dimostrare concentrazione, e la mancata espulsione (con un VAR che non ha brillato nell'analisi del fallo) ha minato le poche certezze che aveva.

Ha fischiato poco, perdendosi qualcosa anche sul fronte disciplinare. Lo vorrebbero arbitro per la finale di Budapest? Ma per favore... L'espulsione di Di Lorenzo e l'errore sul fallo su Haaland. In riferimento all'intervento di Di Lorenzo ai danni di Haaland, con una scivolata da dietro che non ha toccato il pallone (come indicato da Zwayer), c'è poco da aggiungere: il fallo è evidente e Buongiorno è troppo distante per poter intervenire in modo efficace su una situazione così chiara. Tuttavia, se l'OFR (On-Field Review) fosse stata richiesta, questa avrebbe dovuto riguardare l'intera azione: perché sul rilancio di Donnarumma, Haaland colpisce Beukema con il braccio destro, che cade a terra, liberando il norvegese. Perché non rivedere l'intera sequenza? Haaland, gol regolare. Il gol di Haaland è regolare: Beukema lo tiene in gioco sul tocco di Foden. Disciplinare. Solo un'ammonizione (Politano, corretta: trattenuta su Doku), ma Zwayer avrebbe dovuto estrarne un'altra: perché la gomitata (destra) di Nico Gonzalez su Anguissa è tutt'altro che involontaria. VAR: Dingert 5. Pessimo. Basti? Zwayer non ha certamente brillato, commettendo errori significativi che hanno influenzato lo sviluppo della partita. La sua direzione appare distratta e priva della necessaria autorità, soprattutto in momenti cruciali. La gestione disciplinare è stata lacunosa, con decisioni discutibili che hanno compromesso la fluidità del gioco. L'impressione generale è quella di un arbitro non all'altezza dell'impegno, che ha faticato a mantenere il controllo della situazione. L'analisi VAR, inoltre, non ha fornito il supporto necessario, aggravando ulteriormente la percezione di una direzione insufficiente. Le scelte arbitrali hanno generato polemiche e discussioni, evidenziando la necessità di una maggiore accuratezza e coerenza nelle decisioni prese sul campo. L'assenza di chiarezza e la mancanza di reattività in alcune situazioni hanno amplificato il senso di incertezza e frustrazione, sia tra i giocatori che tra gli spettatori. La partita, così, è stata segnata da un arbitraggio che ha lasciato l'amaro in bocca a molti, sollevando interrogativi sulla preparazione e sulla capacità del direttore di gara di gestire eventi di questa portata. Un'analisi più approfondita degli errori commessi potrebbe servire come lezione per il futuro, al fine di migliorare la qualità degli arbitraggi e garantire un gioco più corretto e spettacolare. L'attenzione dovrebbe focalizzarsi su aspetti come la concentrazione, la gestione delle emozioni, la comunicazione con i giocatori e l'utilizzo efficace del VAR. La critica nei confronti di Zwayer non è solo relativa ai singoli episodi, ma riguarda anche la sua incapacità di imporre il proprio giudizio e di mantenere un elevato livello di performance durante tutta la durata della partita. La sua prestazione evidenzia la necessità di una valutazione più scrupolosa degli arbitri e di un monitoraggio costante della loro preparazione e del loro comportamento sul campo





Manchester City Napoli Zwayer Arbitraggio VAR Champions League

