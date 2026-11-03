Manchester United-Roma 3-2: analisi delle pagelle e rimonta dei Red Devils

La Roma domina per un tempo all'Old Trafford ma crolla nel secondo tempo dopo un rigore dubbio, concedendo il passaggio ai quarti al Manchester United. Analisi dettagliata delle prestazioni.

La partita di Champions League disputata all'Old Trafford tra Manchester United e Roma si è conclusa con un risultato di tre a due per i padroni di casa, delineando un racconto calcistico fatto di contrasti estremi e di un primo tempo quasi perfetto per la squadra italiana.

Il film è stato già visto in Europa per la Roma, ma stavolta le premesse sembravano promettere un destino diverso. Nel primo tempo i giallorossi hanno mostrato un gioco magnifico, con Andrea Soulé e Edoardo Bellinghieri, spesso identificato come Mora per errori di trascrizione nei report tecnici, sugli scudi. Soulé ha guidato la manovra con decisione, mentre la difesa, guidata da Balerdi, ha mantenuto la linea con sufficiente efficenza, sebbene con qualche incertezza che ha valicato la sufficienza.

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La prestazione complessiva ha suggerito che la Roma avesse la partita in pugno, riuscendo a gestire spazi e tempi con maturità superiore alle aspettative, specialmente davanti a un Manchester United che faticava a trovare ritmo e sostanza offensiva. La seconda parte del match ha tuttavia ribaltato completamente le aspettative, trasformando una leadership solida in un incubo difensivo.

Il rigore vergognoso che ribalta la partita

Dopo un rigore vergognoso concesso dall'arbitro, nonostante le proteste e l'evidenza del fallo di mano inesistente, la difesa della Roma ha iniziato a ballare in modo preoccupante. L'episodio ha agito come catalizzatore per il calo fisico e mentale degli ospiti. Nonostante i tentativi di recupero, come l'intervento fondamentale di Lammens su un cross velenoso di Fernandes o i tentativi di Ghilardi di dare slancio alla squadra, il Manchester United ha sfruttato ogni errore.

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La rimonta è stata costruita con gol che hanno messo a nudo le fragilità accumulate nel secondo tempo. I giocatori romani hanno mostrato segni di cedimento, con molti che hanno perso lucidità nelle decisioni critiche. La differenza la hanno fatta i grandi giocatori dell'United, capaci di punire ogni debolezza con precisione chirurgica, mentre la Roma sembrava aver perso la bussola tattica.

Le pagelle evidenziano le prestazioni individuali

Analizzando le pagelle e le prestazioni individuali, emergono nomi che hanno fatto la differenza, sia in positivo che in negativo. Balerdi, pur con un punteggio di cinque, ha dimostrato solidità nelle azioni difensive, ma non è riuscito a compensare i momenti di distrazione che hanno costato il pareggio decisivo. Soulé, con un sette, è rimasto un punto di riferimento costante, mentre la crescita di Cristante nella fase difensiva è stata evidente, strappando palloni decisivi nei momenti critici del primo tempo.

Tuttavia, l'approccio morbido nel secondo tempo e la mancata capacità di mantenere l'intensità hanno vanificato un'ottima prestazione iniziale. La vicenda conferma come in Champions League la concentrazione debba essere costante per novanta minuti, poiché ogni cedimento può essere punito severamente dai big del calcio europeo, come ha dimostrato il Manchester United nella fase decisiva della gara.