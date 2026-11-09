Mancini critica Galliani e parla di Chiesa e Tresoldi

Roberto Mancini commenta la candidatura di Adriano Galliani e il ritiro di Federico Chiesa. Focus su Giovani Talenti e prossime sfide della Nazionale Italiana.

Roberto Mancini ha espresso con fermezza il suo dissenso riguardo alla candidatura di Adriano Galliani alle prossime elezioni della Figc, fissate per il prossimo 14 dicembre. Il commissario tecnico della Nazionale Italiana si è espresso durante una conferenza stampa tenutasi al centro tecnico federale di Coverciano, dove gli azzurri sono attualmente in ritiro. La dichiarazione arriva in un momento delicato, a poche settimane dalle ultime due partite del girone di Nations League.

La critica verso la candidatura di Galliani

Mancini ha dichiarato che sicuramente non hanno fatto una bella figura gli organismi sindacali e professionali che hanno sostenuto la scelta. Assocalciatori e Assoallenatori, infatti, hanno candidare Adriano Galliani contro Giovanni Malagò. Questa situazione è particolarmente significativa considerando che è stato lo stesso Malagò a scegliere Roberto Mancini per la guida della Nazionale Italiana, creando un contesto politico interno al calcio italiano complesso e tensionato.

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Il futuro di Federico Chiesa e le attese

Riguardo all'assenza dai convocati di Federico Chiesa, il tecnico ha chiarito di averci parlato diverse volte durante il periodo di preparazione. Chiesa non sta giocando abitualmente con la sua squadra di club e, secondo Mancini, ha bisogno di ritrovare la condizione fisica ottimale. L'obiettivo è vederlo tornare con la maglia azzurra molto presto, sfruttando il periodo di riposo come opportunità per recuperare i livelli di rendimento necessari.

Nuove convocazioni e il caso Tresoldi

Il tecnico ha inoltre parlato della situazione di Tresoldi, confermando di averci parlato direttamente e che anche Claudio Ranieri lo ha fatto. Mancini ritiene che il calciatore debba sentire il fatto di giocare per la Nazionale Italiana. Essendo italiano e avendo il padre italiano, ci sono delle possibilità che possa scegliere la maglia azzurra. Speriamo faccia la scelta giusta, poiché il talentoso giocatore potrebbe rafforzare le file azzurre.

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Politica del doppio passaporto

Esistono tanti giocatori che hanno il doppio passaporto nel panorama calcistico internazionale. Roberto Mancini ha ricordato che quelli bravi ci proviamo a prenderli, seguendo una linea strategica consolidata. Sono riusciti a prendere Palma, pensando che possa diventare un difensore molto bravo, ed era in bilico con la Germania. Ci proviamo anche per altri giocatori che potrebbero arricchire il gruppo azzurro.

La morte di Jesús de Miguel

Nel calcio spagnolo è trapelata la notizia della morte di Jesús de Miguel, attaccante del Tenerife. L'evento è accaduto dopo uno scontro in campo, segnando un momento triste per lo sport iberico. Questa notizia si accompagna alle vicende italiane, creando un quadro sportivo complesso e variegato che tocca diverse realtà nazionali.

Prossime sfide internazionali

La Nazionale Italiana si prepara ad affrontare due incontri decisivi. Giovedì 12 novembre si giocherà a Milano contro la Francia, in una trasferta che potrebbe essere decisiva per il girone. Successivamente, domenica 15 novembre, la squadra si sposterà a Bruxelles contro il Belgio. Sono le ultime due partite del girone di Nations League, che definiranno le sorti del team azzurro in questa competizione internazionale.