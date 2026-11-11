Mancini: 'Tresoldi deve decidere lui, Chiesa tornerà presto con noi'

Il ct azzurro parla di Tresoldi, Chiesa e giovani talenti: 'Li chiameremo quando servirà, non perché ce lo dice il loro procuratore'.

Roberto Mancini è il ct del team azzurro e si trova in una posizione delicata in vista delle partite di Nations League contro Francia e Belgio.

I Giovani Talenti

Mancini ha parlato dei giovani talenti che stanno emergendo e di quelli che non sono ancora pronti per essere convocati. 'Ci troviamo in questa posizione e possiamo giocarci la qualificazione', ha affermato, 'ma la strada è comunque lunga e c'è tanto lavoro da fare. Questa è una certezza.'

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Ha inoltre rivelato che ha parlato con Tresoldi e che deve decidere lui se giocare per l'Italia. 'C'è qualcuno che li fa giocare, altri no', ha spiegato, 'ma noi possiamo cercare di prenderlo, come abbiamo fatto con Palma che penso potrebbe diventare un difensore bravo.'

Chiesa e Calò

Mancini ha anche parlato del giocatore Chiesa e di Calò, che stanno facendo bene in questo momento. 'Ha 29 anni e credo che possa tornare con noi al più presto', ha detto di Chiesa, mentre su Calò ha affermato: 'Non possiamo chiamare giocatori di 29-30 anni in questa fase, quando servirà lo faremo.'

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Ha inoltre menzionato i giocatori Cristante e Bernardeschi, che non sono stati convocati per ora. 'Conosciamo, non c'è bisogno di provarli', ha detto Mancini, 'ma quando avremo bisogno di loro li chiameremo.'

La Squadra

Mancini ha anche parlato della squadra e dei giovani talenti che sono stati convocati. 'I giovani che sono qui ci hanno colpito tutti', ha detto, 'ci hanno dato buone sensazioni. Liberali è un giocatore molto bravo, ha grandi qualità e poche presenze in Serie A, ma nelle giovanili ha fatto molto bene.'

Ha inoltre affermato che alla squadra manca un regista. 'Se intendiamo qualcuno come Jorginho non ne abbiamo uno', ha detto, 'ma speriamo che qualcuno possa emergere nei prossimi mesi.'

Le Prossime Partite

Mancini ha infine parlato delle prossime partite di Nations League e della possibilità di mettere le gare a inizio o fine stagione. 'Con Silvio ho un buon rapporto', ha detto, 'ma speriamo di trovare una soluzione migliore per le partite di Nations League.'

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Infine ha parlato delle associazioni di calciatori e allenatori e della loro mancanza di impegno. 'Hanno appoggiato Galliani e non Malagò', ha affermato, 'e questo non è stato un comportamento corretto.'