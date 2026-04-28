Roberto Mancini guida l'Al Sadd al terzo titolo consecutivo nella Qatar Stars League, battendo l'Al Shamal 3-2. L'allenatore italiano, già vincitore in Italia e Inghilterra, conferma il suo dominio nel calcio asiatico. La squadra ha dominato il campionato con un attacco letale e una difesa solida, nonostante le turbolenze disciplinari.

Il tecnico italiano Roberto Mancini ha conquistato il suo terzo titolo consecutivo e il diciannovesimo nella storia dell' Al Sadd , battendo l'Al Shamal per 3-2 in una partita emozionante.

L'allenatore di Jesi, ex ct della nazionale italiana e vincitore con Inter e Manchester City, ha festeggiato un'altra vittoria in Qatar, aggiungendo un capitolo alla sua leggenda. La partita è stata intensa, con i gol di Boundejah e dell'ex interista Murillo che avevano inizialmente illuso l'Al Shamal, ma l'Al Sadd ha ribaltato il risultato grazie alla sua forza offensiva.

La classifica finale della Qatar Stars League ha visto l'Al Sadd trionfare con 51 punti, mentre l'Al Shamal si è fermato a 40. La vittoria è stata ancora più significativa dopo la confusione degli ultimi giorni: l'Al Shamal aveva infatti beneficiato di una vittoria a tavolino per 3-0 contro il Qatar SC, che aveva schierato un giocatore non idoneo.

Nonostante l'eliminazione nei quarti di finale della Coppa asiatica contro il Kobe e le decisioni del comitato disciplinare, Mancini ha guidato la sua squadra a un'altra stagione di successo, con 14 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. L'attacco dell'Al Sadd è stato il migliore del campionato, con 56 gol segnati, tra cui 15 di Afif e 13 di Firmino.

La festa è stata doppia per l'Al Sadd, che ha celebrato sia il titolo che l'eliminazione dell'Al Hilal di Simone Inzaghi dalla Champions League asiatica. Mancini, noto per il suo carisma, ha festeggiato indossando una maglia retrò dell'Italia con la scritta 'Euro 2020', alimentando le speculazioni su un possibile ritorno in nazionale. Con questa vittoria, 'Mancio d'Oriente' conferma il suo status di uno dei migliori allenatori al mondo, capace di trionfare in diversi paesi e competizioni





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