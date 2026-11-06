Mandato intermedio Trump: il voto 3 novembre contro inflazione e dazi

L'analisi delle elezioni di metà mandato del 3 novembre negli USA mostra un duro freno al trumpismo. Gli elettori hanno bocciato i dazi, l'inflazione e la guerra con l'Iran, segnando un netto distacco dalle politiche del presidente.

Le elezioni di metà mandato statunitensi del 3 novembre hanno prodotto un messaggio chiaro e inconfutabile dalla democrazia americana. Il voto ha dimostrato come la sfiducia verso l'amministrazione attuale sia diventata così radicata da rendere ogni possibile contestazione dei risultati completamente priva di fondamento. Gli elettori hanno utilizzato le urne per esprimere un giudizio severo sulle politiche economiche e geopolitiche degli ultimi mesi.

La crisi del capitale politico di Donald Trump

Donald Trump partiva da una posizione di forza iniziale per queste elezioni, essendo il presidente eletto con un mandato completo. A differenza dello scenario del 2018, questa coalizione elettorale nel 2024 aveva riuscito a unire i voti repubblicani tradizionali con quelli di minoranze precedentemente legate al Partito Democratico. Tuttavia, in appena venti mesi, il presidente ha dissipato questo prezioso capitale politico infrangendo gran parte delle promesse fatte durante la campagna elettorale del 2024.

Also read Midterm 2026: Il Verdetto sul Mandato Trump e il Futuro del Congresso USA

Sebbene l'aumento del costo della vita e l'immigrazione fossero stati fattori chiave nella sconfitta della vicepresidente Kamala Harris nel 2024, la scelta attuale di rilanciare l'inflazione tramite l'imposizione di ingenti dazi doganali ha avuto l'effetto opposto. Gli elettori hanno percepito queste misure protezionistiche come una causa diretta del peggioramento della situazione economica quotidiana, cancellando i consensi accumulati inizialmente.

Voto contro i data center e l'espansione tecnologica

Sotto le urne si è imposta una forte protesta contro l'espansione dei data center, visti come simbolo di un modello economico dannoso per le comunità locali. Questi impianti sono associati direttamente all'aumento dei costi dell'elettricità e alla perdita di posti di lavoro nei settori tradizionali. La critica verso i colossi della tecnologia, sostenuti senza esitazioni dall'amministrazione, ha raggiunto un livello di tensione tale da influenzare drasticamente i risultati elettorali in molte circoscrizioni chiave.

Advertisement

È fondamentale comprendere che il voto del 3 novembre è stato principalmente una denuncia dei problemi quotidiani dei cittadini e non solo una reazione agli attacchi allo stato di diritto. Nonostante la natura inquietante di queste azioni intraprese dal repubblicano dal suo ritorno alla Casa Bianca, il nucleo del dissenso risiede nel disagio materiale e nella percezione di un deterioramento delle condizioni di vita per le famiglie americane.

Limiti costituzionali e eredità estera

Nonostante la battuta d'arresto elettorale, un presidente degli Stati Uniti conserva prerogative importanti, specialmente nel campo della politica estera. Un confronto storico con il mandato di Barack Obama, dopo la sconfitta di metà mandato del 2014, mostra che un presidente può comunque ottenere risultati significativi in diplomazia. Obama riuscì a negoziare l'accordo sul nucleare con l'Iran, l'intesa con la Cina per la riduzione delle emissioni e la normalizzazione dei rapporti con Cuba.

Questa capacità di azione rimane una fonte di potenziale danno per gli avversari geopolitici, come dimostrano le conseguenze attuali in Iran e il destino degli ucraini. Mentre i bombardamenti russi colpiscono la popolazione civile, gli ucraini assistono impotenti a un allineamento tra Washington e Mosca. Il trumpismo, dunque, non è stato cancellato dalla mappa politica degli Stati Uniti, ma il suo margine di manovra è stato fortemente compresso dalla volontà popolare espressa il 3 novembre.