Il presidente Anci Gaetano Manfredi chiede a Verona il reintegro di 12mila operatori di polizia locale e più risorse per i bilanci comunali in crisi.

Il presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, Gaetano Manfredi, ha lanciato un acceso appello durante l'assemblea nazionale tenutasi a Verona, sottolineando l'urgenza di rafforzare gli organici della polizia locale e garantire un sostegno economico più solido ai comuni. L'intervento del sindaco di Napoli ha posto al centro del dibattito due questioni cruciali per il futuro della pubblica amministrazione locale e della sicurezza nei centri abitati.

La crisi organici polizia locale e reintegro mille

Sul fronte della sicurezza urbana, Gaetano Manfredi ha denunciato una perdita consistente di personale negli ultimi anni, quantificando il danno in una riduzione di 12mila uomini. Questa diminuzione significativa ha creato vuoti operativi difficili da colmare con le risorse attuali, mettendo a rischio la capacità di risposta delle amministrazioni locali. Per cercare di ovviare parzialmente a questa emergenza, Manfredi ha ricordato che quest'anno esiste un fondo specifico che consente il reintegro di mille uomini, una misura tuttavia definita insufficiente rispetto all'entità del problema.

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Il presidente Anci ha chiarito che riuscire a recuperare l'organico da cui si era partiti è fondamentale per garantire sicurezza e vivibilità nelle città italiane. Non si tratta semplicemente di riempire posti vacanti, ma di ripristinare una presenza capillare che possa affrontare le sfide quotidiane del territorio. La ricostruzione di questi organici rappresenta quindi una priorità strategica per l'associazione, che vede nella presenza fisica degli agenti un presidio essenziale contro l'incremento del disagio sociale e della criminalità.

Il ruolo degli agenti tra prossimità e umanità

Definendo la visione del ruolo degli agenti, Manfredi ha precisato che non si vuole trasformare la polizia locale in una forza militare o in gendarmi. La forza dei nostri operatori, secondo le parole del presidente Anci, risiede nella prossimità con i cittadini e nel radicamento nel territorio. Essere il presidio di umanità che conosce ogni strada, ogni negoziante e ogni famiglia è la caratteristica distintiva che non deve essere persa in nome di una sicurezza puramente repressiva.

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Questa approccio basato sulla conoscenza diretta del contesto locale permette agli agenti di agire con maggiore efficacia e sensibilità. La relazione di fiducia costruita negli anni con la comunità rappresenta uno strumento di prevenzione potente quanto l'intervento delle forze dell'ordine tradizionali. Manfredi ha sottolineato come questa identità sia vulnerabile alla mancanza di personale, rischiando di trasformare figure chiave in semplici burocrazie lontane dai bisogni reali della popolazione.

La crisi silenziosa delle aree interne e spopolamento

Oltre alla sicurezza, il presidente dell'Anci ha acceso i riflettori sul tema delle aree interne e dello spopolamento, definendo la situazione attuale una crisi silenziosa ma devastante. La tenuta della Repubblica è minacciata da questa crisi demografica che sta colpendo duramente i nostri territori, soprattutto nelle zone montane e remote. Quando in un piccolo comune montano chiude l'ultima scuola o va in pensione il medico di base, il messaggio inviato alla popolazione è terribile e dà il senso che lo Stato abbia completamente abbandonato quel territorio.

Nei piccoli comuni, il sindaco si trova spesso costretto a ricoprire ruoli multipli e disparati: deve fare il vigile urbano, lo spazzaneve, il postino e il progettista. Questa sovrabbondanza di mansioni non è accettabile per un amministratore che dovrebbe dedicarsi alla governance del territorio. Manfredi ha evidenziato come la mancanza di servizi essenziali acceleri il processo di spopolamento, creando un circolo vizioso difficile da interrompere senza interventi决ativi da parte delle istituzioni centrali.

Bilanci comunali solidi ma necessità di flessibilità

Sul piano finanziario, il sindaco di Napoli ha rivendicato la solidità dei bilanci comunali, affermando che i dati di finanza pubblica indicano come i Comuni siano il comparto più virtuoso. Le crisi finanziarie si sono ridotte e i bilanci risultano tra i più solidi rispetto ad altri settori della pubblica amministrazione. Tuttavia, Manfredi ha sottolineato che il tema della sostenibilità dei servizi rimane fondamentale e urgente, richiedendo risorse adeguate e regole di bilancio più flessibili per permettere alle amministrazioni di rispondere ai nuovi bisogni.

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Manfredi ha ringraziato il ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, a cui va il merito di aver ascoltato le richieste del mondo locale. Tuttavia, ha sottolineato i limiti delle misure già introdotte nella legge di bilancio, definite come soluzioni che permettono solo a una parte importante di comuni, piccoli e grandi, di recuperare capacità di spesa corrente. Queste misure spesso costringono gli amministratori a raschiare il fondo del barile, utilizzando i saldi positivi cumulati negli anni per fare fronte alle spese.

Prossimi passi e dibattito parlamentare sulle risorse

La pressione dei costi e dei nuovi bisogni corre sempre più veloce, superando la capacità di adattamento delle risorse attualmente disponibili. Il tema del sostegno economico ai Comuni è centrale nel dibattito politico nazionale, e l'Anci augura che ci possano essere segnali positivi nelle prossime fasi del dibattito parlamentare. È necessario un cambio di passo nelle politiche di finanza locale per evitare il declino ulteriore delle aree periferiche e garantire un livello di servizi uniforme su tutto il territorio nazionale.

La visione del presidente Anci si basa sull'idea che bastano cose semplici per permettere ai sindaci di governare efficacemente: poteri ben definiti, risorse certe e libertà di poter decidere. Manfredi ha dichiarato che queste condizioni sono un diritto che i comuni si meritano, considerando la loro tenuta finanziaria. Il prossimo passo cruciale sarà quindi la traduzione di queste richieste in misure concrete, capaci di dare stabilità e prospettiva alle amministrazioni locali di fronte alle sfide demografiche e di sicurezza che caratterizzano l'Italia attuale.