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Mangia pure la notte, la mamma invidia la sorella minore. Un muro omertico tra la famiglia e la polizia

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Mangia pure la notte, la mamma invidia la sorella minore. Un muro omertico tra la famiglia e la polizia
CrimineMattanzaAbusivismo
📆6/5/2026 10:07 AM
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La madre e suo compagno rischiano l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della sorella più piccola, costretta a subire la violenza di Emanuel Iannuzzi. La maggiore testimonia la costante assistenza e la preoccupazione della madre, ma anche transizioni improvvise e maltrattamenti alla sorella minore. L'inchiesta segue un muro di omertà tra la famiglia e la polizia, con minimizzazioni e omessi dati sul bisogno di cure. I genitori dell'indagata, convinti dei loro due, rischiano l'accusa di aver mentito riguardo alle richieste di aiuto e alla gravità dei lividi sulla piccola

Una madre e suo compagno rischiano l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della sorella più piccola, costretta a subire la violenza di Emanuel Iannuzzi. La maggiore testimonia la costante assistenza e la preoccupazione della madre, ma anche transizioni improvvise e maltrattamenti alla sorella minore.

L'inchiesta segue un muro di omertà tra la famiglia e la polizia, con minimizzazioni e omessi dati sul bisogno di cure. I genitori dell'indagata, convinti dei loro due, rischiano l'accusa di aver mentito riguardo alle richieste di aiuto e alla gravità dei lividi sulla piccol

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