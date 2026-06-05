Mangia pure la notte, la mamma invidia la sorella minore. Un muro omertico tra la famiglia e la polizia

La madre e suo compagno rischiano l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della sorella più piccola, costretta a subire la violenza di Emanuel Iannuzzi. La maggiore testimonia la costante assistenza e la preoccupazione della madre, ma anche transizioni improvvise e maltrattamenti alla sorella minore. L'inchiesta segue un muro di omertà tra la famiglia e la polizia, con minimizzazioni e omessi dati sul bisogno di cure. I genitori dell'indagata, convinti dei loro due, rischiano l'accusa di aver mentito riguardo alle richieste di aiuto e alla gravità dei lividi sulla piccola

Una madre e suo compagno rischiano l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della sorella più piccola, costretta a subire la violenza di Emanuel Iannuzzi. La maggiore testimonia la costante assistenza e la preoccupazione della madre, ma anche transizioni improvvise e maltrattamenti alla sorella minore.

L'inchiesta segue un muro di omertà tra la famiglia e la polizia, con minimizzazioni e omessi dati sul bisogno di cure. I genitori dell'indagata, convinti dei loro due, rischiano l'accusa di aver mentito riguardo alle richieste di aiuto e alla gravità dei lividi sulla piccol





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Crimine Mattanza Abusivismo Maltrattamenti Interrogatorio Negozio Complicità

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Beatrice morta a 2 anni, Emanuel Iannuzzi non risponde ai giudici: Sotto choc, si dichiara innocenteEmanuel Iannuzzi, compagno della madre della piccola Beatrice, morta a 2 anni, si avvale della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio. Il padre biologico chiede l'omicidio volontario. Dalle carte emergono violenze su Beatrice e le sorelline, anche con foto e video. La madre e Iannuzzi sono in carcere.

Read more »

La morte della piccola Beatrice, Emanuel Iannuzzi si avvale della facoltà di non rispondereConfermata la custodia cautelare in carcere. Il legale del padre biologico: 'Ci aspettiamo che la procura modifichi il capo di imputazione e contesti omicidio volontario. L'ha trattata come un animale' (ANSA)

Read more »

Morte Beatrice, oggi interrogatorio Manuel Iannuzzi a Imperia: non risponde a gipL'uomo è accusato di aver provocato la morte della figlia della compagna Emanuela Aiello

Read more »

Bambina morta in casa del compagno della madre: Procura indaga su abusi e Messaggi WhatsApp violentiIl processo per la morte della piccola Beatrice vede imputati la madre e il suo compagno Emanuel Iannuzzi. La Procura ha presentato un quadro accusatorio basato su foto che mostrano lesioni gravi e su conversazioni WhatsApp in cui Iannuzzi usava un linguaggio violento verso la bambina. Le sorelle maggiori, in particolare la più grande di 9 anni, hanno descritto le condizioni della sorella e scattavano foto da inviare alla madre. L'uomo nega ogni addebito, sostenendo di non aver mai visto le foto e di non aver assistito a maltrattamenti.

Read more »