Maniera abbinare la gonna midi alle scarpe

La gonna midi, un capo versatile e capiente, può assumere diverse forme con una scelta azzeccata delle scarpe. Per ogni stile, ecco una guida utile per scegliere le calzature perfectas, dalle sneakers alla décolleté:śli:la gonna midi perde ogni formalità e diventa street, da copiare solo con look casual e volumi rilassati: quando la midi è già protagonista, la scarpa resta bassa e discreta. La punta arrotondata aggiunge un accento retro senza rendere il look nostalgico. Per gli outfit minimal e impeccabili, poco è necessario: poche forme pulite e colori neutri, imitando i look di Kendall Jenner. Infine, un abbinamento audace ma elegante: tacco affusolato e gonna total black.

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Elegante, casual o minimal: la gonna midi cambia completamente carattere a seconda delle scarpe. Ecco i modelli giusti da scegliere per ogni stile e occasione. Il suo equilibrio tra eleganza e praticità la rende perfetta tanto per il giorno quanto per la sera, ma proprio la sua lunghezza può creare qualche dubbio quando si tratta di scegliere le scarpe. Décolleté, sneakers, ballerine o sandali?

Tutto dipende dall’effetto finale che si vuole ottenere. Perché la scarpa giusta può slanciare la silhouette, alleggerire il look e trasformare completamente anche la midi più classica. Ecco dodici outfit che ispirano diverse combinazioni tra gonna midi e calzature





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