Manifestanti in Corea del Sud chiedono la ripetizione delle elezioni locali

I manifestanti all'esterno di un sito di scrutinio in Corea del Sud hanno manifestato sabato per il secondo giorno, chiedendo la ripetizione delle elezioni locali tenutesi all'inizio della settimana.

I manifestanti all'esterno di un sito di scrutinio in Corea del Sud hanno manifestato sabato per il secondo giorno, chiedendo la ripetizione delle elezioni locali tenutesi all'inizio della settimana.

Secondo le stime, circa 10.000 cittadini si sono radunati presso lo stadio olimpico di pallamano SK, dove sono stati contati i voti delle elezioni di mercoledì per scegliere i sindaci, i funzionari del governo locale e i membri dell'assemblea. La protesta segue una carenza di schede elettorali che ha impedito ad alcuni aventi diritto di votare in tutto il Paese, provocando le dimissioni del capo della Commissione elettorale nazionale.

Il sindaco di Seoul Oh Se-hoon ha dichiarato che la carenza di schede è intollerabile e una violazione del diritto di voto, chiedendo lo scioglimento della commissione elettorale e un'indagine da parte di procuratori speciali. I manifestanti, tra cui YouTubers conservatori, hanno scandito slogan per una 'ripetizione delle elezioni', cantato l'inno nazionale e sventolato bandiere sudcoreane. Alcuni di loro si sono seduti davanti ai cancelli dello stadio, per impedire ai funzionari della Commissione elettorale nazionale di uscire.

I funzionari, che erano rimasti bloccati nello stadio da venerdì mattina, alla fine hanno lasciato il sito sabato





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