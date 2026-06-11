Manifestanti incollano manifesti con volti dei desaparecidos in Guadalajara, Messico

Un gruppo di persone, principalmente donne, incolla manifesti con volti dei desaparecidos, persone scomparse senza risposta, in Guadalajara, Messico. I manifesti riportano le foto di differenti volti, nomi e date, e sono affissi per la città dopo una settimana. La città ospiterà centinaia di migliaia di tifosi per il Mondiale di calcio, e il governo non vuole che i turisti o chi va a fare shopping vedano la realtà.

Sul palco montato a Plaza Liberación, nel centro storico di Guadalajara , delle ballerine replicano la coreografia di Shakira, per le ultime prove prima del debutto.

Poco distante da loro, un gruppo di persone, principalmente donne, è impegnato a incollare sui muri dei manifesti. Sono centinaia di fogli e ognuno è diverso dall’altro: riporta la foto di differenti volti, differenti nomi, e differenti date, quelle del giorno in cui i familiari della persona raffigurata hanno perso ogni traccia del proprio caro. In alto, una scritta: Desaparecido.

Sono gli stessi manifesti che avevano già affisso una settimana fa, e che dovranno riappendere tra qualche giorno, dopo che le autorità li avranno nuovamente strappati. La città - capitale di uno degli stati più violenti del Messico, Jalisco – nei prossimi giorni ospiterà centinaia di migliaia di tifosi, giunti per assistere alle partite del Mondiale di calcio, e "il governo non vuole che i turisti o chi va a fare shopping vedano la realtà", dice all'emittente statunitense Npr uno dei manifestanti.

Il Messico, insieme a Stati Uniti e Canda, è tra i paesi ospitanti dei campionati del mondo di calcio e da quando la sua candidatura è stata ufficializzata si sono rincorse polemiche sulla sicurezza per delegazioni, turisti e media, soprattutto in alcune aree dove il potere dei cartelli del narcotraffico è molto forte. Nelle vicinanze dello stadio di Akron, dove si giocheranno quattro match dei Mondiali 2026, secondo il collettivo Guerreros Buscadores de Jalisco sono state individuate una ventina di fosse comuni clandestine: sepolti, almeno 500 sacchi di plastica contenenti resti umani, qualcuno probabilmente appartenuto a uno dei volti apparso sui manifesti dei desaparecido affissi per la città.

I Guerreros Buscadores de Jalisco sono un collettivo messicano composto principalmente da madri, padri e familiari di persone scomparse nello Stato di Jalisco. E quando non sono impegnati ad affiggere manifesti con i volti dei propri cari per la città, la passano al setaccio alla ricerca di fosse comuni. Al 25 maggio 2026, il Registro Nazionale aveva registrato 134.460 persone scomparse in Messico.

Uomini, donne e bambini, molti dei quali reclutati con la forza nei cartelli della droga o uccisi per aver opposto resistenza, mai più ritrovati. I Mondiali di calcio del 2026 si aprono oggi allo Stadio Azteca di Città del Messico, con la nazionale di casa impegnata in campo contro il Sudafrica. In concomitanza, in migliaia sfileranno per la città, per spostare i riflettori su quelle scomparse senza risposta.

È solo una delle manifestazioni previste in occasione della partita inaugurale dei campionati del mondo: se ne contano addirittura sette, soprattutto gli , ma anche agricoltori, pensionati e lavoratori del settore sanitario e dei trasporti. La Fifa assicura però di avere la situazione sotto controllo, così come la presidente messicana Claudia Sheinbaum pronta a un dispiegamento imponente di militari per garantire la sicurezza: "Per evitare problemi, consigliamo di partire in anticipo, ma siamo sicuri che tutti arriveranno allo stadio", ha dichiarato Sheinbaum, "sarà una cerimonia di apertura fantastica".

Lei dovrebbe presenziare alla proiezione della prima partita tra Messico e Sudafrica al Fan Fest nell'iconica Zòcalo, la piazza della Costituzione. Se "per qualsiasi motivo" la situazione delle manifestazioni dovesse impedire l'utilizzo della piazza per la trasmissione della partita inaugurale, il governo dispone di sedi alternative nella capitale, ha dichiarato Sheinbaum





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