Manifestanti libici bloccano ufficio dell'UNHCR a Tripoli

I manifestanti hanno scandito slogan contro i migranti e hanno chiuso il cancello principale dell'edificio con una barriera.

Centinaia di manifestanti libici hanno bloccato l'ufficio dell'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati nella capitale Tripoli durante una protesta contro i migranti che si sono recati nel paese in cerca di lavoro o di un passaggio verso l'Europa.

Dalla rivolta sostenuta dalla NATO nel 2011, la Libia è diventata una via di transito per centinaia di migliaia di migranti che fuggono da conflitti e povertà, spesso nell'Africa subsahariana, e molti rischiano viaggi pericolosi attraverso il deserto o il Mediterraneo. L'economia libica, dipendente dal petrolio, è anche un'attrazione per i migranti in cerca di lavoro, e molti fanno lavori umili in settori come le pulizie e l'edilizia che i libici sono riluttanti a svolgere.

Quella di giovedì è stata la più grande delle recenti manifestazioni contro gli immigrati, incolpati da alcuni libici dei problemi sociali ed economici che sono diventati più visibili durante 15 anni di conflitto e divisione politica nel Paese nordafricano. I manifestanti si sono radunati davanti alla sede principale dell'UNHCR nel quartiere Sarraj di Tripoli, scandendo slogan come "No, no all'insediamento, la Libia solo per i libici" e "Fuori dalla Libia, portateli tutti fuori dalla Libia".

Hanno eretto tende, poi hanno portato un camion pieno di sabbia e hanno chiuso il cancello principale dell'edificio con una barriera, gridando "Il popolo libico ha detto la sua parola" e portando cartelli con scritto "No agli intrusi nel nostro Paese, portateli via". Libia, con una popolazione totale stimata di circa 7 milioni di persone, ospita oltre 900.000 migranti, secondo le Nazioni Unite.

Uno dei manifestanti, Ahmad al-Ghasa, ha detto di incolpare i migranti per le effrazioni e le aggressioni, e si è lamentato del fatto che dormono per strada.

"Questi fenomeni non erano presenti nella società libica prima", ha detto. Mercoledì, il ministro degli esteri ad interim del governo libico riconosciuto a livello internazionale, Taher al-Baour, ha dichiarato in un'intervista televisiva che non c'è alcun progetto per "insediare i migranti in Libia".

"La Libia non è in grado di gestire questi numeri", ha dichiarato al canale Libya Alahrar, aggiungendo che i libici non dovrebbero incolpare altri per i problemi politici e di sicurezza che portano all'aumento del numero di migranti





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