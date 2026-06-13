Manifestazione antifascista a Roma

La manifestazione è stata organizzata da sindacati, associazioni e la rete No Kings in risposta al corteo per la Remigrazione.

Roma , 13 giugno 2026. Oggi è stato organizzato a Roma una manifestazione antifascista da parte di sindacati, associazioni e la rete No Kings, in risposta al corteo per la Remigrazione.

La manifestazione è stata pacifica e ha richiamato l'attenzione dei partecipanti sulla necessità di combattere il fascismo e di promuovere la pace e la tolleranza. La manifestazione è stata seguita da migliaia di persone che hanno partecipato con entusiasmo e determinazione. La manifestazione ha anche richiamato l'attenzione sulla importanza di difendere i diritti umani e di promuovere la giustizia sociale.

La manifestazione è stata organizzata con l'aiuto di varie associazioni e organizzazioni che si sono unite per promuovere la causa della pace e della tolleranza. La manifestazione è stata un successo e ha dimostrato la determinazione e la passione delle persone per combattere il fascismo e per promuovere la pace e la tolleranza





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Manifestazione Antifascista Roma Sindacati Associazioni Rete No Kings

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Svastiche e scritte naziste a Fiumicino a poche ore dal corteo della remigrazione a RomaIl consigliere comunale Angelo Petrillo ha denunciato le due espressioni xenofobe sorte nella settimana che vedrà il corteo nero nella Capitale

Read more »

Remigrazione, oggi a Roma quattro cortei contrapposti: in campo migliaia di agentiIn piazza il Comitato Remigrazione e Riconquista, i Pro Vita, organizzazioni sindacali e antifasciste e i movimenti studenteschi

Read more »

Propal, remigrazione e centri sociali: Roma paralizzata dalle manifestazioniA Prati la destra radicale salta al grido di “chi non salta è comunista”, al Colosseo Vannacci a testa in giù

Read more »

Roma, Vannacci divide le piazze: cortei su remigrazione e diritti dei gayRoma, Vannacci divide le piazze: cortei su remigrazione e diritti dei gay. Leggi sul sito del Tg La7

Read more »