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Manifestazione antifascista a Roma

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Manifestazione antifascista a Roma
Manifestazione AntifascistaRomaSindacati
📆6/13/2026 7:08 PM
📰leggoit
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La manifestazione è stata organizzata da sindacati, associazioni e la rete No Kings in risposta al corteo per la Remigrazione.

Roma , 13 giugno 2026. Oggi è stato organizzato a Roma una manifestazione antifascista da parte di sindacati, associazioni e la rete No Kings, in risposta al corteo per la Remigrazione.

La manifestazione è stata pacifica e ha richiamato l'attenzione dei partecipanti sulla necessità di combattere il fascismo e di promuovere la pace e la tolleranza. La manifestazione è stata seguita da migliaia di persone che hanno partecipato con entusiasmo e determinazione. La manifestazione ha anche richiamato l'attenzione sulla importanza di difendere i diritti umani e di promuovere la giustizia sociale.

La manifestazione è stata organizzata con l'aiuto di varie associazioni e organizzazioni che si sono unite per promuovere la causa della pace e della tolleranza. La manifestazione è stata un successo e ha dimostrato la determinazione e la passione delle persone per combattere il fascismo e per promuovere la pace e la tolleranza

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Manifestazione Antifascista Roma Sindacati Associazioni Rete No Kings

 

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