Manifestazione contro il disegno di legge Lollobrigida sulla caccia

Esponenti della LAV e di altre associazioni ambientaliste e animaliste, insieme a un gruppo di cittadini, hanno manifestato a Roma nei pressi del Pantheon per esprimere la loro contrarietà al disegno di legge Lollobrigida in materia di attività venatoria. Il provvedimento, secondo quanto dichiarato in una nota dalla LAV, amplia le possibilità di caccia e riduce le tutele per la fauna selvatica. Al presidio hanno preso parte, tra gli altri, il presidente della LAV, Gianluca Felicetti, e il portavoce di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, che durante il suo intervento ha distrutto un fucile di carta.

Il 17 giugno 2026, esponenti della LAV e di altre associazioni ambientaliste e animaliste, insieme a un gruppo di cittadini, hanno manifestato a Roma nei pressi del Pantheon per esprimere la loro contrarietà al disegno di legge Lollobrigida in materia di attività venatoria.

Il provvedimento, secondo quanto dichiarato in una nota dalla LAV, amplia le possibilità di caccia e riduce le tutele per la fauna selvatica. Al presidio hanno preso parte, tra gli altri, il presidente della LAV, Gianluca Felicetti, e il portavoce di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, che durante il suo intervento ha distrutto un fucile di carta





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