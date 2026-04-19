Manifesto dei Sindaci Civici: Un Ponte tra Territorio e Politica Nazionale

Sindaci e amministratori locali si riuniscono a Roma per lanciare il Manifesto dei sindaci civici per l'Italia, proponendo una politica dal basso in dialogo con il popolarismo europeo. Forza Italia esprime sostegno all'iniziativa, riconoscendo il valore dei movimenti civici per il rinnovamento politico e la risposta alle esigenze territoriali.

La rete civica, ormai una realtà consolidata e vibrante nel panorama politico italiano, trascende la sua tradizionale attribuzione alle sole amministrazioni locali, come giustamente evidenziato dal sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

Questa affermazione trova solida conferma nell'importante convegno tenutosi recentemente a Roma, un incontro che ha riunito sindaci, assessori regionali e presidenti di provincia con un obiettivo ambizioso: lanciare il Manifesto dei sindaci civici per l'Italia. L'evento, introdotto proprio dal primo cittadino palermitano, ha posto l'accento sull'urgenza di edificare una proposta politica che germogli dal basso, in un dialogo costruttivo con le forze del popolarismo europeo.

Il fenomeno delle liste civiche, a livello territoriale, è in indubbia ascesa. Molti esponenti di Forza Italia ritengono che un confronto diretto con il centrodestra, in particolare con la sua anima più moderata, sia non solo auspicabile ma addirittura indispensabile. Questo passo, sostengono, è cruciale non solo per ampliare il bacino di consenso della coalizione, ma anche per conferire un ruolo di primissimo piano all'ala moderata dell'alleanza.

Non è un caso che l'iniziativa, svoltasi nella suggestiva cornice di Palazzo Venezia, abbia beneficiato della partecipazione di personalità di spicco del partito fondato da Silvio Berlusconi, tra cui il leader Antonio Tajani e il senatore Maurizio Gasparri. Il senatore azzurro ha confermato con entusiasmo la risposta all'appello dei civici, sottolineando come il territorio necessiti di risorse concrete, di un'attenzione mirata e di un ascolto attento alle sue esigenze.

In sintesi, i civici si configurano come una risorsa fondamentale per il rinnovamento della politica attiva, ponendo una particolare enfasi su tematiche quali la sicurezza urbana e l'urgente necessità di un piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, considerate entrambe emergenze prioritarie su cui concentrare ogni sforzo. Il manifesto tocca inoltre punti salienti come l'autonomia finanziaria degli enti locali, la semplificazione della macchina amministrativa attraverso la drastica riduzione dei tempi di realizzazione delle opere pubbliche, un sostegno concreto alle imprese a livello locale, il potenziamento delle infrastrutture e il miglioramento della mobilità.

Pierluigi Peracchini, sindaco della Spezia e presidente dell'associazione, ha richiamato l'attenzione sulla necessità impellente di snellire i livelli istituzionali e normativi, con l'obiettivo primario di rimettere al centro del dibattito politico le comunità locali. Ha altresì posto l'accento sulla vitale importanza di una riforma dei partiti politici, affinché il movimento civico possa trovare finalmente una rappresentanza e uno sbocco anche sul piano nazionale.

Questo appello è stato prontamente raccolto da Antonio Tajani, il quale, attraverso un videomessaggio, ha assicurato che Forza Italia si impegnerà a diventare un punto di riferimento essenziale per tutte quelle liste civiche che richiedono contatti, collegamenti e risposte concrete provenienti dal Parlamento nazionale e dal governo centrale. Tajani ha altresì ricordato la visione lungimirante di Silvio Berlusconi, il quale considerava i movimenti civici come il vero e proprio 'sale della politica territoriale', capaci di offrire 'risposte sul territorio direttamente con la passione', operando senza l'intento di schierarsi a priori con un partito piuttosto che con un altro.

L'iniziativa romana segna un passo significativo verso una maggiore integrazione e un riconoscimento più ampio del ruolo dei movimenti civici nel quadro politico nazionale, evidenziando un potenziale sinergico con le forze politiche tradizionali, in particolare quelle moderate, per affrontare le sfide del Paese con un approccio più radicato e vicino alle esigenze dei cittadini.





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