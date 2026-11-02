Manifesto Legno Italia 2040: Unione Ambiente e Industria per le Foreste

Il Manifesto e le Proposte per il Legno Italiano uniscono nove organizzazioni per una gestione forestale sostenibile che integri tutela ambientale e competitività industriale fino al 2040.

Il futuro delle foreste italiane e della filiera del legno viene ridefinito attraverso una visione strategica condivisa, presentata a Milano al Congresso Legno Italia 2026. L'iniziativa centra l'attenzione sulla necessità di integrare la tutela dell'ambiente con le esigenze dello sviluppo industriale, superando la tradizionale separazione tra conservazione e utilizzo economico delle risorse boschive. Questo approccio mira a valorizzare oltre un terzo del territorio nazionale attualmente coperto da foreste, un patrimonio cresciuto anche a causa dell'abbandono dei terreni montani negli ultimi decenni.

Nove Organizzazioni per un Obiettivo Comune 2040

Il progetto, denominato Manifesto e Proposte per il Legno Italiano, è stato sviluppato congiuntamente da nove organizzazioni rappresentative di ambiti diversi. I firmatari includono Legambiente, Federazione Filiera Legno, UNCEM, PEFC Italia, Conlegno, Habitech, Agenzia CasaClima, Conaibo e AIEL. Questa collaborazione unisce attori del mondo ambientalista, imprese del settore, enti territoriali montani, organismi di certificazione e rappresentanti dell'edilizia e dell'energia.

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La scelta di queste realtà con sensibilità differenti di identificare obiettivi comuni segna un punto di svolta significativo. La filiera del legno cessa di essere un semplice insieme di attività collegate per trasformarsi in un sistema coerente. Questo avviene quando i vari attori riconoscono problemi condivisi e si organizzano strategicamente per affrontarli, creando una rete solida che guarda al 2040 con obiettivi chiari di rafforzamento della conoscenza e della programmazione.

Gestione Sostenibile e Catena del Valore Industriale

Un bosco non è considerato esclusivamente un insieme di alberi, ma un ecosistema complesso che protegge il suolo, regola le acque, custodisce la biodiversità e assorbe carbonio. Oltre a queste funzioni ecologiche, il patrimonio forestale offre lavoro, sostiene le comunità montane e fornisce una materia prima rinnovabile fondamentale per l'industria. La gestione sostenibile viene quindi presentata come parte integrante della tutela, richiedendo la conoscenza approfondita del bosco e il rispetto dei suoi tempi naturali.

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La questione centrale non si limita alla quantità di legno estraibile, ma si sposta sulla capacità di prenderne cura in modo responsabile. Dopo il taglio, il legno può diventare struttura edilizia, serramento o imballaggio, subendo lavorazioni, riparazioni e riutilizzi. I residui e i sottoprodotti trovano impieghi energetici quando non sono più adatti a usi materiali. Ogni passaggio nella catena di trasformazione aggiunge valore, ma richiede la partecipazione attiva di imprese forestali, segherie, industrie, progettisti, tecnici e centri di ricerca.

La programmazione dello sviluppo industriale non può prescindere dalla consapevolezza della quantità e delle caratteristiche della materia prima disponibile. Parlare di competitività richiede che ogni comparto consideri le esigenze degli altri, evitando visioni isolate. Questo collegamento stretto tra bosco e industria è essenziale per garantire che le iniziative esistenti siano rese più concrete e coordinate, senza dover ripartire da zero, ma migliorando strumenti e politiche già presenti.

Impatto Economico, Sociale e Tracciabilità dei Dati

L'obiettivo finale non è semplicemente aumentare l'utilizzo del legno italiano, ma massimizzare il valore generato da ogni metro cubo lavorato. Questo valore include dimensioni economiche, ambientali e sociali, orientandosi verso prodotti durevoli, lavorazioni efficienti e materiali recuperabili. Gli edifici dovrebbero conservare carbonio per decenni, le imprese investire in competenze specializzate e le comunità montane trovare nuove opportunità di vitalità ed economia.

La sostenibilità non può essere data per scontata solo perché il materiale è naturale, ma deve essere dimostrata concretamente. La tracciabilità, la durata dei prodotti e la misurazione rigorosa dei risultati diventano strumenti indispensabili per validare l'approccio proposto. Solo attraverso dati trasparenti è possibile garantire che la gestione dei boschi sia effettivamente responsabile e che i benefici economici non compromettano la salute degli ecosistemi.

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Sfide della Frammentazione e Competitività del Territorio

La frammentazione della proprietà terriera e le caratteristiche specifiche dei boschi rendono il percorso complesso e articolato. Le esigenze dei diversi comparti industriali e le peculiarità dei territori richiedono una visione comune per superare le attuali criticità. Senza una prospettiva di cura e sviluppo del patrimonio forestale, molte aree montane rischiano di perdere opportunità future e vitalità demografica.

La competitività dell'industria italiana è strettamente legata alla capacità di collegare le proprie capacità produttive alle risorse del territorio. Separare ambiente e industria, o territori e mercati, significa limitare il potenziale di crescita e innovazione. La frammentazione attuale deve essere superata attraverso un dialogo continuo tra conoscenza e produzione, creando sinergie che rafforzino l'intero sistema Paese.

Il futuro del legno italiano non dipenderà solo dagli alberi che crescono nei boschi o dalla capacità delle singole imprese di trasformarli. Dipenderà dalla nostra capacità di collegare aspetti troppo spesso considerati separatamente. La domanda finale non è quanto vale il patrimonio forestale, ma quanto valore siamo capaci di costruire insieme, prendendocene cura. Questa visione condivisa rappresenta la chiave per un'economia circolare sostenibile e per la tutela attiva del nostro territorio naturale.