Manipuri: 5 morti in nuovi scontri etnici tra Kukis e Nagas

Cinque persone uccise nel Manipur, India, tra spari e corpi recuperati. Nuove violenze etniche tra tribù Kuki e Naga acuiscono crisi e proteste.

Cinque persone sono state uccise in due distinti incidenti nello stato nord-orientale indiano del Manipur, come ha riferito la polizia locale domenica. Questa nuova ondata di violenza etnica si è aggiunta a un contesto già estremamente fragile e pericoloso nella regione, che è stata teatro di conflitti prolungati e devastanti per mesi. Le autorità hanno confermato i decessi mentre le tensioni tra le diverse comunità tribali continuano a intensificarsi, portando a richieste di cessate il fuoco e a massive manifestazioni pubbliche.

Nuove morti nello stato indiano del Manipur

Secondo un comunicato ufficiale della polizia, tre uomini appartenenti alla tribù dei Kuki sono rimasti uccisi sabato in un acceso scambio di fuoco. L'incidente è avvenuto nel distretto di Noney, dove agenti di sicurezza hanno identificato gli aggressori come "malviventi armati non identificati". Questo attacco ha rappresentato un'ulteriore escalation nella violenza che ha interessato diverse zone della regione, colpendo direttamente membri della comunità Kuki in un'area già considerata ad alto rischio.

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Nello stesso giorno, domenica mattina, sono stati ritrovati i corpi di due altri uomini della medesima comunità. Questi ultimi erano scomparsi all'inizio della settimana precedente, alimentando la preoccupazione delle famiglie e delle organizzazioni locali. Le forze di sicurezza hanno lanciato una vasta operazione di ricerca nei dintorni del distretto di Kangpokpi, portando alla scoperta dei cadaveri. Questo ritrovamento ha confermato il bilancio totale di cinque vittime nei recenti giorni di instabilità.

Proteste e accuse tra tribù Kuki e Naga

Una high authority tribale Kuki ha immediatamente attribuito la responsabilità degli omicidi ai gruppi separatisti Naga. Le dichiarazioni ufficiali descrivono l'attacco come un "attacco diretto e immotivato" condotto nel cuore della loro terra natale, evidenziando la gravità dell'aggressione percepita dalla comunità. Queste accuse si inseriscono in un panorama di accuse reciproche che caratterizzano il conflitto in corso, alimentando un ciclo di rabbia e desiderio di vendetta.

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Il contesto delle uccisioni è ulteriormente complicato da massicce proteste in corso. Centinaia di migliaia di persone hanno partecipato a manifestazioni di massa nella capitale dello Stato, Imphal, e in altre aree cruciali. I manifestanti hanno chiesto esplicitamente l'abrogazione dell'accordo di cessate il fuoco attualmente vigente tra i gruppi armati Kuki e lo Stato indiano, considerando l'accordo attuale insufficiente a garantire la loro sicurezza.

Storia del conflitto tribale e violenza

Le tribù Kuki e Naga, che sono prevalentemente cristiane, condividono una lunga e dolorosa storia di conflitti. Le loro dispute risalgono a decenni fa e riguardano rivendicazioni etniche contrastanti sui territori considerati le loro terre d'origine storiche nello remoto stato del nord-est indiano. Questa disputa territoriale è il motore principale delle tensioni che periodicamente sfociano in violenza aperta, causando vittime e distruzione tra le popolazioni locali.

Le ultime violenze sono esplose su un terreno già calpestato da eventi tragici recenti. A febbraio di quest'anno, si è verificato un incidente in cui un uomo Naga sarebbe stato presumibilmente aggredito da uomini della comunità Kuki, innescando una serie di reazioni a catena. Successivamente, a maggio, l'uccisione di tre pastori Kuki, presumibilmente ad opera di gruppi armati Naga, ha scatenato una spirale di rappresaglie, con entrambi i lati impegnati in rapimenti e omicidi mirati.

Situazione umanitaria e sfollati nel Manipur

Gli scontri più recenti tra Kuki e Naga hanno acuito ulteriormente le tensioni preesistenti nello stato del Manipur. La comunità Kuki è attualmente coinvolta anche in un conflitto sanguinoso con la comunità Meitei, che è prevalentemente induista. Questo conflitto aggiuntivo è iniziato nel maggio 2023 e è principalmente guidato da dispute economiche e dalla richiesta di quote di lavoro e benefici statali riservati a determinati gruppi.

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Le conseguenze umanitarie di questa situazione complessa e multilivello sono drammatiche. Oltre sessantamila persone sono state sfollate a causa delle violenze che hanno caratterizzato il periodo. Il bilancio complessivo delle vittime nel conflitto, che ha raggiunto le trecento morti, continua a salire, lasciando una scia di distruzione sociale ed emotiva. Migliaia di queste persone sfollate continuano a vivere in alloggi provvisori, in attesa di una soluzione politica che possa fermare la violenza e garantire una pace durabile nella regione.