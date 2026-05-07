Mannarino e il viaggio interiore di Primo Amore tra poesia e critica sociale

Il cantautore romano presenta il suo sesto album, un percorso intimo nato dalla solitudine e da una forte critica verso l'industria musicale contemporanea.

A quarantasei anni, l'artista romano Mannarino si ritrova a fare i conti con la propria essenza, esplorando le fragilità umane e i grandi dilemmi che tormentano l'esistenza.

Il nuovo progetto discografico, intitolato 'Primo Amore' e previsto per l'uscita l'otto maggio sotto l'etichetta Bmg, rappresenta l'evoluzione naturale di un percorso iniziato con il precedente lavoro, 'V'. Quest'ultimo, uscito nel duemilventuno durante l'ondata pandemica, non aveva ricevuto l'attenzione meritata dal pubblico, trasformandosi tuttavia in un periodo di profonda ricerca personale. In quell'isolamento, Mannarino ha affrontato il dolore e la solitudine, ponendosi domande fondamentali sulla natura dell'essere umano e sulla direzione intrapresa dalla società contemporanea.

Il processo creativo ha trovato il suo culmine in una remota capanna a Panama, dove il cantautore si è rifugiato per un mese armato soltanto di una chitarra, lasciando che le melodie e le parole fluissero spontaneamente dalle viscere, lontano dalle distrazioni del mondo moderno.

'Primo Amore' si configura come un universo sonoro sospeso tra contrapposizioni costanti: la luce e l'oscurità, la vita e la morte, il bene e il male, il cielo e la terra. Attraverso un'operazione di sottrazione, l'artista ha eliminato ogni elemento superfluo, sia nella scrittura che negli arrangiamenti, per permettere all'ascoltatore di evadere dalla realtà quotidiana e accedere a una percezione differente della musica.

Questo disco non è solo una raccolta di canzoni, ma un viaggio circolare che parte e torna al punto d'origine, raccontando l'universo attraverso il prisma della propria intimità. L'anima e il cuore sono stati versati in ogni nota, con l'intento di comunicare verità poetiche che vadano oltre la semplice superficie. Mannarino descrive questo lavoro come un atto di indagine profonda, un percorso fatto di lacrime e riflessioni che mirano a restituire all'ascoltatore un senso di autenticità in un'epoca dominata dall'apparenza.

Oltre alla dimensione artistica, Mannarino esprime una critica severa e senza sconti verso l'industria discografica e i meccanismi della comunicazione odierna. Il musicista si definisce quasi un alieno all'interno di un sistema che privilegia i numeri e i successi immediati rispetto al valore intrinseco della canzone.

La sua assenza dal Concertone del Primo Maggio e il rifiuto di partecipare al Festival di Sanremo sono scelte consapevoli, dettate dalla volontà di non diventare un semplice strumento di marketing o uno specchietto per le allodole tra una pubblicità e l'altra. Per l'artista, Sanremo rappresenta una sorta di 'pane e circo', dove l'immagine del personaggio prevale sulla qualità della musica, e dove il potere di turno trova terreno fertile per distrarre le masse.

La canzone italiana, a suo giudizio, si sta muovendo pericolosamente verso la creazione di 'jingle' superficiali, a causa della responsabilità condivisa tra case discografiche, social network e sistemi di informazione. Il disagio di Mannarino emerge con forza quando parla della situazione sociale e politica attuale, paragonando la realtà contemporanea a un libro di George Orwell. La sensazione che il sistema tenda ad appropriarsi persino degli artisti per neutralizzarne la carica critica è un tema ricorrente nel suo pensiero.

Nonostante l'arrabbiatura, l'artista continua a considerarsi come un uccellino su un albero che cinguetta, intendendo la propria voce e la propria musica come l'unico modo possibile per lasciare un segno nel mondo. La sua è una resistenza poetica, un rifiuto di conformarsi a standard che considerano l'arte come un prodotto di consumo.

In questo scenario, 'Primo Amore' diventa un manifesto di libertà e verità, un invito a guardare in faccia il mistero della vita senza l'intermediazione di filtri artificiali o strategie di vendita, rivendicando il diritto di essere fragili, tormentati e, soprattutto, onesti





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