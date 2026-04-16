Manolo Portanova: confermata condanna a 6 anni in appello per violenza sessuale

La Corte d'Appello di Firenze conferma la sentenza di primo grado contro il calciatore della Reggiana, Manolo Portanova, condannato a sei anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo. Il giocatore si dichiara innocente e annuncia ricorso in Cassazione.

La Corte d' Appello di Firenze ha confermato la condanna di sei anni di reclusione per Manolo Portanova , calciatore della Reggiana , accusato di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa. I fatti contestati risalgono alla notte tra il 30 e il 31 maggio 2021, quando l'aggressione sarebbe avvenuta a Siena.

La sentenza di secondo grado ricalca pedissequamente quella emessa in primo grado, rigettando le argomentazioni difensive volte a smontare le accuse e a dimostrare l'estraneità del calciatore ai fatti. La decisione ha suscitato reazioni immediate da parte di Portanova, visibilmente scosso ma determinato a proseguire la sua battaglia legale. "È assurdo, sono 5 anni che sto vivendo una situazione incredibile, sono innocente. Non mi fermerò perché credo nella giustizia", ha dichiarato il giocatore ai cronisti presenti fuori dal tribunale. Ha sottolineato come la sua vita sia stata stravolta da questa vicenda, sottolineando il suo profondo convincimento della propria innocenza. "Oggi non è stata detta la verità. Sono un ragazzo buono e, prima di essere un calciatore, sono un uomo. Non ho mai trattato male nessuno in tutta la mia vita: sono innocente e lotterò per dimostrarlo fino alla fine. Voglio tornare a giocare a pallone; stare fermo per un'accusa del genere, che ritengo priva di prove, fa male", ha aggiunto Portanova, evidenziando il dolore causato dalla sospensione dalla sua attività agonistica e la frustrazione derivante da un processo che ritiene privo di fondamento probatorio. La difesa ha già annunciato ricorso in Cassazione, mantenendo una linea di fermezza e coerenza con quanto sostenuto sin dalle prime fasi dell'indagine. "Il mio avvocato non si fermerà. Credo nella giustizia, anche se non è stata applicata in queste due sentenze. Ricorreremo in Cassazione. È stata confermata la condanna di primo grado, ma rimaniamo fermi sulle nostre posizioni, leali e oneste fin dal primo momento". Questa frase cristallizza la determinazione a proseguire la lotta legale, nella speranza di ottenere un ribaltamento della decisione in sede di legittimità. La vicenda, che ha avuto ampio risalto mediatico, pone nuovamente l'attenzione sulla complessità dei reati sessuali e sull'importanza del percorso giudiziario, che spesso si protrae per anni, con pesanti ripercussioni umane e professionali per gli imputati, indipendentemente dall'esito finale. La solidarietà espressa da parte di alcuni ambienti sportivi e la contrarietà di altri evidenziano le diverse sensibilità che questa tematica è in grado di suscitare nell'opinione pubblica. La conferma della condanna in appello rappresenta un momento cruciale in questo lungo iter giudiziario. La Corte d'Appello, analizzando le prove presentate e le testimonianze raccolte, ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del reato di violenza sessuale di gruppo e ha quindi confermato la pena inflitta in primo grado. La difesa di Portanova ha puntato, nel corso del processo, a mettere in dubbio la credibilità della presunta vittima, a sollecitare incongruenze nelle testimonianze e a fornire elementi a discarico. Tuttavia, i giudici di secondo grado hanno ritenuto tali argomentazioni insufficienti a inficiare il quadro probatorio a carico dell'imputato. La sentenza di primo grado aveva già delineato una ricostruzione dei fatti che ora trova piena conferma nel giudizio d'appello. Si trattava di una sentenza basata su valutazioni che, a detta dei giudici, erano coerenti con il materiale probatorio acquisito nel corso dell'istruttoria dibattimentale. La conferma di questa sentenza da parte della Corte d'Appello significa che i giudici di secondo grado hanno ritenuto valide e convincenti le motivazioni che avevano portato alla condanna in primo grado. Manolo Portanova, il cui percorso sportivo era promettente prima dell'incriminazione, si trova ora ad affrontare una situazione legale estremamente complessa e dolorosa. La sua carriera calcistica è di fatto bloccata, in attesa di un esito definitivo che potrebbe arrivare solo dopo un ulteriore ricorso. La sua dichiarazione di innocenza e la ferma intenzione di lottare per la verità rispecchiano la difficoltà di accettare una condanna che, a suo dire, non corrisponde alla realtà dei fatti. La prospettiva di dover scontare una pena così elevata è un peso enorme, che grava non solo sull'individuo ma anche sui suoi cari. La sua posizione è quella di chi si sente vittima di un errore giudiziario e che intende perseguire ogni strada legale possibile per dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati. L'annuncio del ricorso in Cassazione, sebbene non sia un riesame dei fatti nel merito, rappresenta un'ulteriore speranza per la difesa di ottenere l'annullamento della sentenza o un rinvio per un nuovo giudizio, qualora vengano riscontrate violazioni di legge o vizi procedurali. La speranza di Portanova è quella di potersi un giorno riscattare da questa accusa, tornare a calcare i campi da gioco e riprendere in mano le redini della sua vita, interrotta bruscamente da un procedimento giudiziario che ha segnato profondamente il suo presente





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Manolo Portanova Violenza Sessuale Condanna Appello Reggiana

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