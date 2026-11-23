La Reggiana scende in campo con Manolo Portanova capitano per la fascia rossa contro la violenza. La decisione genera forte polemica dopo la condanna a sei anni per stupro di gruppo.

Il calciatore Manolo Portanova, difensore centrale della Reggiana, è stato scelto come capitano per la sfida contro il Forlì indossando la fascia rossa dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne. Questa scelta ha immediatamente innescato un acceso dibattito pubblico, dividendo l'opinione tra chi difende l'opportunità istituzionale del simbolo e chi ne denuncia la gravissima incompatabilità con la storia giudiziaria del giocatore.

Il simbolo rosso e la condanna di Portanova

La Lega Serie C aveva ufficialmente comunicato il 20 novembre che tutti i capitani dei club partecipanti alla quindicesima giornata avrebbero dovuto indossare una speciale fascia rossa. L'iniziativa, valida per le partite giocate tra il 20 e il 23 novembre, mirava a sensibilizzare l'opinione pubblica in vista del 25 novembre, la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne istituita dalle Nazioni Unite.

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Tuttavia, la situazione di Manolo Portanova è particolare a causa di una sentenza definitiva della Corte d'Appello di Firenze. Nel mese di aprile 2026, l'alta corte ha confermato la condanna a sei anni di carcere per il ventiseienne, ribadendo la colpevolezza accertata in primo grado. Il giocatore, che indossa il numero 90, è risultato colpevole di violenza sessuale di gruppo ai danni di una giovane donna.

Le reazioni delle associazioni e della vittima

Diverse associazioni, tra cui Nondasola che gestisce un centro antiviolenza a Reggio Emilia, avevano sollecitato un passo indietro da parte della società e del giocatore. La decisione di schierare Portanova come capitano è stata accolta con forte perplessità e indignazione da parte di questi gruppi, che vedono nel gesto un tradimento dei principi di tutela delle vittime.

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La presunta vittima dei fatti, intervistata dal quotidiano Resto del Carlino, ha espresso un dolore profondo e incolmabile. Ha descritto la circostanza come una ferita che torna a sanguinare e una beffa atroce, sottolineando come vedere il proprio aguzzino indossare un simbolo di protezione rappresenti un dolore silenzioso e devastante. La giovane ha raccontato di aver subito un disturbo da stress post-traumatico, attacchi di panico e una depressione paralizzante.

I dettagli del processo e la ricostruzione dei fatti

I fatti che hanno portato alla condanna risalgono alla notte tra il 30 e il 31 maggio 2021. Secondo la ricostruzione giudiziaria emersa a processo, la vittima si era apparentata con Manolo Portanova in una stanza di un appartamento situato nel centro storico di Siena. La situazione è cambiata drasticamente quando altri tre uomini sono entrati nella camera.

La giovane ha testimoniato di aver opposto fermamente il proprio rifiuto a qualsiasi rapporto sessuale di gruppo. Il giudice del tribunale di Siena, in primo grado, ha stabilito che la donna aveva manifestato chiaramente la volontà di interagire solo con il calciatore e di rifiutare l' participation degli altri tre uomini. La Corte d'Appello di Firenze ha condiviso questa interpretazione dei fatti, confermando la fondatezza delle accuse.

La posizione della società reggiana

La Reggiana, società di calcio che milita in Serie C, ha difeso sin dall'inizio la scelta di conferire la fascia di capitano a Manolo Portanova. La società non ha diffuso un comunicato ufficiale dettagliato sul caso specifico, ma la semplice decisione di far scendere in campo il giocatore con il bracciale rosso è stata interpretata come una presa di posizione pubblica.

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Questa gestione del caso ha posto un interrogativo etico sul ruolo dello sport nelle dinamiche sociali. Mentre la lega imponeva un gesto unitario contro la violenza, la presenza di un condannato per stupro di gruppo alla guida della squadra ha trasformato un simbolo di pace in un oggetto di contesa, ricordando le gravi conseguenze legali e umane legate ai reati sessuali.