Manovra 2024, Giorgetti definisce Superbonus e tagli scolastici

Il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti illustra la manovra, distinguendo tra misure intoccabili e modificabili, difendendo il Superbonus e discutendo pensioni.

Il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha presentato ufficialmente la manovra economica a conclusione del ciclo di audizioni nelle Commissioni bilancio di Camera e Senato. L'esposizione, durata oltre 37 minuti, ha delineato i contorni di un testo descritto dal ministro stesso come quasi didascalico, misura per misura. L'intervento ha suscitato immediata delusione tra i parlamentari, in particolare tra quelli dell'opposizione, che speravano in indicazioni più chiare su possibili modifiche da inserire durante l'iter legislativo.

Struttura della manovra: muri e tramezzi

La strategia espositiva di Giorgetti si basa su una netta distinzione tra elementi strutturali e flessibili del disegno di legge. Il Ministro ha utilizzato una metafora architettonica per spiegare quali parti siano intoccabili e quali invece aperte a modifiche. Ha definito i "muri portanti" come le colonne vertebrali della manovra, inalterabili, mentre ha identificato i "tramezzi" come elementi che possono essere rimossi o spostati durante l'esame parlamentare. Questa distinzione mira a rassicurare sui fondamentali economici, pur lasciando spazio al dibattito politico sulle sezioni periferiche.

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Difesa del Superbonus e ruolo delle banche

Un punto focale dell'intervento è stata la difesa delle misure sugli sgravi fiscali, in risposta alle critiche ricevute da figure di spicco come Carlo Messina, ad di Intesa Sanpaolo. Messina aveva definito la misura dello spalma-crediti in 10 anni dei bonus edilizi "sudamericana", un aggettivo che Giorgetti ha accettato con ironia. Ha però contrapposto questa critica con una definizione più appropriata: la sua azione è stata "asburgica". Il Ministro ha elencato i numeri impressionanti dell'impatto del Superbonus sul bilancio statale, evidenziando un impegno finanziario enorme per stabilizzare il Paese.

Secondo i dati forniti da Giorgetti, il Governo si è fatto carico di assorbire nel bilancio dello Stato 18 miliardi nel 2023, altri 39 miliardi nel 2024, ancora 40 miliardi nel 2025 e 42 miliardi nel 2026. La somma complessiva di questi oneri ammonta a 140 miliardi. Il Ministro ha sottolineato che, senza questo ingente ammontare, il rapporto debito/pil dell'Italia non sarebbe disceso al 132%. Ha quindi invitato le banche e le assicurazioni, considerate vicine al Governo, a proporre interventi alternativi per rilanciare la politica asburgica anche per l'ultimo scorcio di legislatura.

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Tagli alla scuola e questione pensionistica

Altri punti caldi affrontati dal Ministro riguardano il settore scolastico e previdenziale. Riguardo ai tagli al personale docente, giustificati ufficialmente dal calo della popolazione scolastica, Giorgetti ha confermato che si tratta di "tramezzi". Ha dichiarato la disponibilità a ripensare queste riduzioni, pur precisando che una parte dei fondi destinati a questo settore verrà dirottata verso l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole primarie, una materia fino ad ora non prevista nel programma. Questa mossa mira a colmare un vuoto formativo specifico, bilanciando le esigenze di contenimento della spesa con quelle educative.

Sul fronte pensioni, il tema risulta particolarmente delicato considerando le posizioni del segretario della Lega, Matteo Salvini, che sostiene l'ingresso a 64 anni con calcolo contributivo anche per chi ha iniziato a lavorare prima del primo gennaio 1996. Giorgetti ha evitato di schierarsi apertamente, mantenendo una posizione di prudenza istituzionale. Ha ricordato l'esistenza di un fondo da 850 milioni l'anno per tre anni nel ddl di bilancio, destinato a determinare la flessibilità in uscita, ma ha precisato che altre forze politiche di maggioranza rivendicano queste risorse per altri obiettivi strategici.

Sostenibilità e futuro del sistema previdenziale

Il Ministro ha chiarito che le valutazioni sulle modifiche pensionistiche saranno eseguite dal Mef e dalla Ragioneria, basandosi rigorosamente sulla sostenibilità del sistema nel lungo termine. Ha evidenziato una sperequazione attuale tra chi ha iniziato a lavorare prima del 1996, con assegno calcolato tramite sistema misto, e chi ha iniziato dopo, già eleggibile a 64 anni con calcolo contributivo. Infine, Giorgetti ha lanciato una nota di riflessione sul futuro, ipotizzando problemi di sostenibilità quando l'intelligenza artificiale inizierà a sostituire molti lavoratori, un evento che potrebbe ridefinire radicalmente le basi del sistema previdenziale attuale.