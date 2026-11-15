Manovra 2024: Meloni, Salvini e Tajani al vertice finale sugli emendamenti

Vertice tra Meloni, Salvini e Tajani per la manovra. Tagli alla scuola, exit tax e Sanità i temi caldi. Ecco i dettagli e le posizioni di governo.

Il governo italiano si prepara a una settimana cruciale con il deposito degli emendamenti alla manovra economica fissato per martedì alle 18. Questo ultimo miglio politico è racchiuso in un vertice strategico tra la Premier Giorgia Meloni, il Vicepremier Matteo Salvini e il Vicepremier Antonio Tajani, che si riuniranno a Palazzo Chigi per definire gli ultimi dettagli di un testo già parzialmente riscritto.

School Cuts and First Corrections

Il capitolo più controverso riguarda i tagli al settore istruzione, che hanno scatenato le proteste dei sindacati e costretto il governo alla retromarcia. Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara e il leader della Lega Matteo Salvini non avevano inizialmente previsto quasi 7mila in meno tra docenti e personale tecnico. La pressione sindacale ha convinto il governo a correggere la rotta, con la Premier che ha definito chiusa la questione. Il ministro Francesco Lollobrigida ha precisato che non si trattava di tagli definitivi ma di una "riduzione prospettica" dovuta al calo demografico degli studenti, mentre Valditara rivendica uno stanziamento complessivo da 64,5 miliardi per il settore.

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Exit Tax and Wealth Redistribution

Forza Italia punta a rimodulare l'exit tax, la tassa sui super ricchi che trasferiscono la residenza fiscale all'estero, chiedendo di alzare la soglia esenziva. Attualmente fissata a 800mila euro, il leader azzurro Antonio Tajani, tornato da Bruxelles, chiederà a Meloni, Salvini e al Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti di portarla a 4 milioni, o forse 5 milioni, di patrimonio. Interventi agili richiesti da Berlusconiiani, che premono anche per un fondo da 48 milioni destinato alla previdenza delle forze dell'ordine, una misura valutata come facilmente attuabile.

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Pensions and Financial Coverage

La Lega insiste fino all'ultimo sulla Quota 64, che richiede 64 anni di età e 36 anni di contributi, ma si scontra con le magre risorse disponibili. La manovra prevede un fondo da 850 milioni per la flessibilità in uscita, cifra giudicata insufficiente dalla maggioranza, che avrebbe bisogno di almeno un miliardo e mezzo. Fratelli d'Italia, tuttavia, alza un muro invalicabile: "Non c'è possibilità di andare oltre gli 850 milioni", destinati prioritariamente ai lavoratori usuranti. Il grosso delle coperture, circa 5,2 miliardi su un totale di 26, arriva già dal settore finanziario, e Salvini afferma che le proteste dei banchieri non faranno cambiare idea.

Healthcare and Superbonus Dilemmas

Il settore sanitario è un altro fronte di tensione, con i governatori regionali che reputano insufficiente l'aumento del Fondo sanitario nazionale di 2,4 miliardi, chiedendo almeno 5,5 miliardi. La Premier si mostra asburgica, negando ritocchi al fondo nazionale da 146,3 miliardi, ma potrebbe allocare 500 milioni per l'aggiornamento dei contratti medici, prelevandoli da risorse destinate alla card per gli over 75. Infine, il dossier Superbonus rimane critico: l'obiettivo è creare un tetto per esentare le piccole aziende con crediti fino a 200 mila euro dal rischiettamento su dieci anni, permettendo il riscatto entro il 2027.