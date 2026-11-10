Manovra 2027: aumento accise sigarette, Tobin tax e tasse auto

La manovra 2027 del governo Meloni introduce aumenti fiscali su tabacco, gioco d'azzardo e Tobin tax. Analisi dettagliata delle nuove tasse, delle aliquote e delle implicazioni economiche per cittadini e imprese nel triennio 2027-2029.

La manovra finanziaria approvata dal Governo Meloni introduce una serie di rilevanti aumenti fiscali che mirano a generare circa 17,9 miliardi di euro di maggiori entrate nel triennio 2027-2029. Tra le misure più immediate e visibili figurano gli aumenti sulle accise dei tabacchi e la modifica della Tobin tax, oltre a nuove tariffe per le targhe personalizzate e restrizioni sul gioco d'azzardo. Questi interventi, sebbene meno pubblicizzati rispetto ai bonus, rappresentano una componente strutturale del bilancio pubblico.

Aumento Accise Tabacco e Sigarette dal Luglio 2027

Il settore tabacchi subisce un rincaro immediato grazie all'anticipo di parte degli aumenti previsti per il 2028 all'1 luglio 2027. L'articolo 33 della manovra interviene sulle accise, determinando un aumento medio di circa 13 centesimi per pacchetto a partire dal secondo semestre del 2027. La misura coinvolge non solo le sigarette tradizionali, ma anche sigaretti, tabacco trinciato, prodotti a tabacco riscaldato e liquidi per e-cig. Le aliquote dell'imposta di consumo per i liquidi con nicotina passano dal 20 al 22%, mentre per quelli senza nicotina dal 15 al 17%.

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Gioco d'Azzardo e Limiti di Giocata Aumentano

Dall'1 gennaio 2027, il prelievo erariale unico sulle slot machine tradizionali, o Awp, sale dal 24 al 25% delle somme giocate. Per le videolottery, il prelievo aumenta dall'8,6 al 9,6%. Parallelamente, i limiti di gioco vengono modificati: la puntata massima consentita sulle Awp raddoppia da uno a due euro, e la vincita massima passa da 100 a 200 euro. Lo Stato rafforza anche il reddito da scommesse e rinnova le concessioni per Bingo e Gratta e Vinci, istituendo un'estrazione aggiuntiva del Lotto e del SuperEnalotto ogni mercoledì.

Tobin Tax Raddoppiata sul Mercato Finanziario

L'articolo 15 della legge di bilancio raddoppia le aliquote dell'imposta sulle transazioni finanziarie, nota come Tobin tax. L'aliquota ordinaria per l'acquisto di azioni soggetti al tributo passa dallo 0,4 al 0,8%. Nelle operazioni effettuate nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione, dove si applica la riduzione prevista dalla disciplina fiscale, l'aliquota effettiva sale dallo 0,2 al 0,4%. Questa misura incide direttamente sui costi di transazione per gli investitori istituzionali e privati.

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Contributi Fiscali, Bollette Energetiche e Targhe Auto

Per i debiti fiscali scaduti, l'articolo 36 abbassa la soglia di divieto di compensazione dei crediti fiscali da 50.000 a 30.000 euro. Nel settore energetico, per il 2029 e 2030, il sostegno alle rinnovabili sarà finanziato tramite la componente Asos in bolletta, per un totale di 2,6 miliardi. Infine, dalle targhe personalizzate si prevedono 1.000 euro fino al 31 maggio 2027 e 500 euro successivamente, con costi superiori per le imprese fino a 10.000 euro.

Detrazioni Politiche e Obiettivo Ricavi 17,9 Miliardi

L'articolo 39 riduce la detrazione fiscale per le donazioni ai partiti dal 26 al 19%, con una differenza di 70 euro per ogni mille euro donati. Il Governo Meloni punta a ottenere circa 17,9 miliardi di euro di maggiori entrate ed effetti finanziari nel triennio 2027-2029. La quota principale proviene dalle imposte sui redditi, seguita da giochi e concessioni con 2,6 miliardi e dalla maggiore tassazione delle imprese energetiche con altri 2,5 miliardi. A questi si aggiungono 2,2 miliardi di effetti di cassa derivanti dall'aumento delle ritenute sulle fatture tra imprese.