La legge di bilancio 2027 introduce il taglio dell'Irpef e l'innalzamento della soglia forfettaria a 100mila euro. Analisi dei risparmi per dipendenti e partite Iva con nuovi scaglioni e cuneo fiscale.

Il dibattito fiscale in Italia si concentra nuovamente sulle disuguaglianze tra lavoratori dipendenti e professionisti con partita IVA, come sottolineato da Fabio Caressa riguardo all'importanza di favorire le nuove generazioni. La legge di bilancio 2027 propone modifiche significative alla tassazione che potrebbero alterare gli attuali equilibri reddituali. Le principali novità riguardano l'innalzamento stabile della soglia massima del regime forfettario e la modifica degli scaglioni Irpef per i lavoratori subordinati.

Normativa forfettaria e nuovi limiti reddituali

Il disegno di legge di Bilancio 2027 propone di innalzare stabilmente da 85mila a 100mila euro il limite per applicare il regime forfettario ai fini delle imposte sui redditi. Questa modifica riguarda esclusivamente la tassazione diretta, poiché per l'esenzione IVA resterebbe ferma la soglia di 85mila euro. Chi supera i 85mila euro ma non i 100mila continuerà a beneficiare della tassazione sostitutiva sui redditi, perdendo però l'esenzione IVA secondo le regole temporali previste.

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Il regime forfettario agevola professionisti e piccoli imprenditori applicando un'imposta sostitutiva pari al 15%, ridotta al 5% per le nuove attività nei primi cinque periodi d'imposta. Il calcolo del reddito imponibile utilizza coefficienti di redditività specifici per attività, come il 78% per i professionisti o il 40% per i commercianti. Questi coefficienti determinano la base imponibile su cui applicare l'aliquota, dopo la deduzione dei contributi previdenziali obbligatori versati.

Secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio, un professionista con 100mila euro di ricavi e redditività del 78% avrebbe un reddito di 78mila euro. L'imposta sostitutiva teorica sarebbe di 11.700 euro, contro un'aliquota media Irpef del 32% nello schema ordinario. Il risparmio sulle sole imposte erariali si attesterebbe circa 13mila euro. Per un commerciante con coefficiente 40% e reddito effettivo di 40mila euro, il risparmio Irpef calcolato è di circa 4.200 euro.

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Estensione scaglione Irpef e vantaggi per i dipendenti

Per i lavoratori dipendenti, l'intervento principale della manovra è l'estensione del secondo scaglione Irpef nel solo anno 2027. Attualmente le aliquote ordinarie in 2026 sono tre: 23% fino a 28mila euro, 33% tra 28mila e 50mila euro, e 43% sull'eccedenza. Il disegno di legge propone di spostare da 50mila a 55mila euro il limite superiore dello scaglione tassato al 33%.

Il risparmio fiscale cresce progressivamente con l'aumento del reddito imponibile. Per un imponibile di 51mila euro il risparmio è di 100 euro, sale a 300 euro a 53mila euro e raggiunge 500 euro per redditi superiori a 55mila euro. Queste agevolazioni riguardano tutti i contribuenti soggetti all'Irpef ordinaria, inclusi gli autonomi non forfettari che rispettano le condizioni richieste.

Un elemento critico evidenziato dall'Ufficio parlamentare di bilancio riguarda la progressiva riduzione delle detrazioni per i redditi tra 32mila e 40mila euro. In questa fascia, l'aliquota marginale effettiva supera il 50%, meaning che su un aumento di reddito il prelievo Irpef aggiuntivo può superare la metà dell'incremento. Un dipendente con 52mila euro di imponibile, nel 2027, applicherebbe un'aliquota del 33% sulla quota interessata dal nuovo scaglione.

La media degli stipendi lordi in Italia si attesta a 34.213 euro, una cifra considerata insufficiente rispetto agli altri Paesi dell'Unione Europea. Nonostante questo dato, i dipendenti godono di ulteriori agevolazioni strutturali e proposte per il 2027. Il cuneo fiscale introduce una somma esente da imposte per redditi fino a 20mila euro, più un'ulteriore detrazione di 1.000 euro per redditi tra 20mila e 32mila euro. Questa detrazione si riduce progressivamente fino ad azzerarsi a 40mila euro.

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Detrazioni familiari e premi di produttività

Per il 2026 e il 2027 sono previste la tassazione agevolata all'1% sui premi di produttività, entro un massimo di 5mila euro. Anche l'esenzione dei fringe benefit aumenta da 1.000 euro a 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico. Queste misure mirano a sostenere il potere d'acquisto delle famiglie, integrando il taglio generale dell'Irpef e le modifiche al regime forfettario.

La struttura della manovra finanziaria 2027 riflette un tentativo di bilanciare le esigenze di diverse categorie professionali. Da una parte, il rafforzamento del forfettario premia imprenditori e professionisti con redditi intermedi. Dall'altra, l'aggiustamento dell'Irpef cerca di alleggerire il carico sui dipendenti, sebbene permangano criticità nelle fasce di reddito medio-basse a causa delle detrazioni.

Le stime dell'Ufficio parlamentare di bilancio forniscono un quadro dettagliato degli impatti economici. Mentre i professionisti vedono risparmi sostanziosi grazie al cambio di aliquota, i lavoratori dipendenti beneficiano principalmente di un'ulteriore espansione dello scaglione a aliquota ridotta. La combinazione di queste misure, insieme alle agevolazioni familiari, costituisce il nuovo quadro fiscale per l'anno successivo.

La discussione pubblica, guidata anche da figure come Fabio Caressa, sottolinea come la gavetta professionale e le diverse condizioni di lavoro richiedano risposte fiscali mirate. La legge di bilancio 2027 cerca di rispondere a queste esigenze, definendo nuovi confini per la tassazione diretta e introducendo meccanismi di sostegno differenziati. L'impatto finale dipenderà dall'effettiva applicazione delle soglie e dai coefficienti di redditività confermati per le singole attività professionali.