Manovra 2027: Bonus, Assegni e Voucher per Famiglie e Anziani

La legge di bilancio 2027 introduce nuovi aiuti economici per le famiglie, studenti e anziani. Ecco tutti i dettagli su bonus mamme, voucher babysitter e carte sanitarie.

Il Governo ha licenziato la legge di bilancio per il 2027, una manovra finanziaria che mira a sostenere diverse categorie di cittadini attraverso l'istituzione di nuovi bonus e il consolidamento di agevolazioni già esistenti. L'intervento economico si concentra principalmente sul sostegno alla natalità, sulla conciliazione vita-lavoro e sull'assistenza agli anziani. Tra le misure principali figurano contributi mensili specifici per le madri lavoratrici, la creazione di un fondo dedicato ai neonati e voucher per i servizi di babysitting rivolti agli autonomi. Questa combinazione di interventi è strutturata per garantire risparmi significativi, potenzialmente fino a migliaia di euro annui per le famiglie beneficiarie.

Supporto Economico per Madri e Neonati

Il Bonus Mamme per le lavoratrici dipendenti e autonome subisce un aumento consistente, raggiungendo la soglia di 100 euro mensili. Tale importo si traduce in un massimo di 1.200 euro erogati annualmente. Per avere diritto a questo beneficio, le lavoratrici autonome devono dimostrare di avere almeno due figli e un reddito da lavoro non superiore a 40mila euro. Le lavoratrici dipendenti, escluse quelle addette ai servizi domestici, possono richiedere il contributo indipendentemente dal reddito. I pagamenti saranno gestiti dall'Inps con cadenza trimestrale su presentazione di domanda specifica.

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La durata del beneficio varia in base al numero di figli nella famiglia. Nel caso di due figli, il contributo spetta fino a quando il figlio di età inferiore compie 10 anni. Se la famiglia ha almeno tre figli, il limite di età si estende fino ai 18 anni del figlio più piccolo. Parallelamente, nasce il fondo Valore Nuovi Nati, istituito per i bambini nati dall'1 gennaio 2027. Lo Stato verserà 100 euro ogni anno su un fondo di risparmio personale, accessibile alla maggiore età. I familiari potranno integrare tale somma con versamenti volontari beneficiando di agevolazioni fiscali, mentre le modalità operative saranno dettagliate da un successivo decreto.

Aiuti per Autoimpostati e Scuole Paritarie

Una novità significativa riguarda i genitori lavoratori autonomi, che potranno accedere a un voucher babysitter dal valore complessivo di 1.500 euro. Tale importo sarà suddiviso in tre mensilità da 500 euro ciascuna. Il voucher è destinato esclusivamente al pagamento di servizi di baby-sitting o educativi per la prima infanzia e rappresenta un'alternativa valida al congedo parentale, le cui condizioni economiche sono state ampie. In particolare, l'indennità di congedo sale all'80% della retribuzione per un periodo variabile da quattro a sei mesi, a seconda che si tratti del primo, secondo o terzo figlio.

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Per quanto riguarda l'istruzione, le famiglie con figli iscritti a scuole paritarie potranno beneficiare di un contributo fino a 1.500 euro per studente. Questa misura si applica agli studenti delle scuole medie e del primo biennio delle scuole superiori. L'accesso al bonus è subordinato al possesso di un ISEE familiare non superiore a 30mila euro. Le procedure per la domanda saranno gestite dal ministero dell'Istruzione e del merito, che rilascerà le linee guida operative specifiche per l'anno 2027.

Interventi per Anziani e Casse Edili

Il settore della salute degli anziani vede l'introduzione di una carta sanitaria dedicata agli over 75 compiuti entro il 2026. Questo strumento avrà un valore di 300 euro e servirà per l'acquisto di beni e prestazioni non coperti dal Servizio sanitario nazionale. L'agevolazione è riservata a chi rispetta specifici requisiti pensionistici ed economici, inclusa una soglia ISEE di 28mila euro annui riferita all'anno 2025. Per comprendere le spese ammesse e le modalità di rilascio, sarà necessario attendere il decreto attuativo dedicato.

La Prestazione universale per gli anziani non autosufficienti, prevista per gli over 80 con bisogno gravissimo, viene prorogata al 2027. La quota integrativa mensile rimane di 850 euro per le spese di assistenza. Una novità importante riguarda l'innalzamento del limite ISEE sociosanitario da 6mila a 12mila euro, ampliando così la platea dei beneficiari. La domanda può essere presentata telematicamente tramite Inps o tramite patronati. Inoltre, rimane confermata la detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie sull'abitazione principale, con un limite di spesa di 96mila euro per immobile.

Socialità e Sicurezza Economica

Tra le misure di supporto sociale, non manca il Reddito di Libertà, un contributo pensato per le donne vittime di violenza inserite in percorsi di autonomia. La prestazione può arrivare a 500 euro mensili per un periodo di dodici mesi. La richiesta deve essere avanzata al comune competente, che coordina l'intervento con i centri antiviolenza e i servizi sociali. La trasmissione finale della domanda all'Inps avviene esclusivamente tramite l'amministrazione comunale, nel rispetto dei fondi disponibili.

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La manovra del 2027 si configura quindi come un intervento articolato che tocca molteplici aspetti della vita economica e sociale. La combinazione di contributi diretti, incentivi fiscali e potenziamento dei servizi welfare rappresenta un cambiamento strutturale nel modo in cui lo Stato sostiene le famiglie. I dettagli operativi per l'accesso a tutte le misure menzionate, dalle carte sanitarie ai voucher, saranno definiti attraverso decreti attuativi successivi, garantendo una fase di transizione ordinata per tutti i destinatari.