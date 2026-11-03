Manovra 2027 Difesa: Carabinieri Ausiliari e Fondi per Infrastrutture

La manovra finanziaria 2027 introduce i carabinieri ausiliari della riserva volontaria con fondi dedicati. Ecco le cifre precise per difesa e infrastrutture.

Il disegno di legge di Bilancio per l'anno 2027 contiene disposizioni strategiche che ridefiniscono il personale delle Forze Armate italiane, introducendo figure professionali innovative e stanziamenti significativi per il potenziamento infrastrutturale. Il testo normativo prevede l'istituzione ufficiale del carabiniere ausiliario della riserva volontaria, una figura destinata a integrare le capacità operative dell'Arma dei Carabinieri attraverso un bacino di personale addestrato e prontamente impiegabile.

Nuova Figura Carabiniere Riserva

La manovra istituisce nel Codice dell'ordinamento militare, specificamente nel decreto legislativo 66 del 2010, la figura del carabiniere ausiliario della riserva volontaria. Questa innovazione normativa autorizza la messa in campo di un contingente iniziale di 600 unità nel corso dell'anno 2027, con un aumento previsto a 1.000 unità annuali a partire dal 2028. I nuovi reclutati vengono ricompresi nella categoria dei militari di truppa, garantendo loro uno status giuridico chiaro all'interno della struttura gerarchica dell'Arma.

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Requisiti Età e Selezione Personale

I criteri di accesso per questa nuova figura sono definiti con precisione, richiedendo ai candidati un'età non superiore a ventisei anni al momento della partecipazione alle procedure selettive. È obbligatorio possedere un diploma di istruzione secondaria di primo grado e superare l'idoneità fisio-psico-attitudinale necessaria per il reclutamento nelle Forze armate. Le modalità operative di selezione saranno disciplinate da una determinazione specifica del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, assicurando standard uniformi per tutto il territorio nazionale.

Fondi Riserva Volontaria 2027-2032

Il finanziamento per la riserva volontaria è garantito da un Fondo dedicato con dotazioni pluriennali ben definite. Per l'anno 2027 sono previsti 26,4 milioni di euro, cifra che crescerà fino a 434,9 milioni nel 2029 prima di stabilizzarsi sui 218,2 milioni annui a decorrere dal 2032. Un integrazione di 206 milioni di euro è assegnata per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mentre dal 2029 l'integrazione scende a 171 milioni annui, sempre per la valorizzazione dei servizi operativi della difesa.

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Stipendi e Ferma Militare Obbligatoria

Gli arruolati devono frequentare un corso per allievo carabiniere ausiliario della durata massima di tre mesi e contrarre una ferma volontaria di un anno. Durante questo periodo, percepiscono uno stipendio pari al 65 per cento del parametro stipendiale del carabiniere in ferma volontaria, con assegni fissi calcolati sulla stessa percentuale. Chi effettua la rafferma riceve invece le retribuzioni complete previste per i carabinieri in ferma volontaria, incentivando la permanenza nel servizio attivo.

Rifinanziamento Missioni Internazionali

Oltre alla leva ausiliaria, la manovra rifinanzia il fondo per la partecipazione italiana alle missioni internazionali con 520 milioni di euro per il 2027 e 803,5 milioni per il 2028. Questa decisione risponde all'evoluzione della situazione geopolitica internazionale, garantendo risorse sufficienti per gli impegni esterni delle forze armate. La copertura finanziaria è essenziale per mantenere la presenza italiana nei teatri di operazione stabiliti dagli accordi internazionali vigenti.

Ammodernamento Parco Infrastrutturale Militare

Viene istituito un nuovo Fondo per l'ammodernamento del parco infrastrutturale dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e delle strutture interforze, incluse le caserme. La dotazione iniziale è di 17 milioni di euro per il 2027 e aumenta a 87 milioni per il 2028. L'individuazione delle progettualità segue la programmazione infrastrutturale della difesa, valutando fabbisogno, maturità progettuale e cronoprogrammi di attuazione disponibili.