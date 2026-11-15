Manovra 2027: Meloni rivede Superbonus e Pensioni sotto pressione

Il governo Meloni rivede la manovra 2027. Modifiche a Superbonus, pensioni, exit tax e sanità. Scade martedì per gli emendamenti. Scenari di cambiamento.

Il governo Meloni sta avviando una profonda riscrittura della manovra finanziaria per l'anno 2027. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni difende il testo, ma le critiche da partiti di maggioranza, opposizione e categorie sociali impongono correzioni urgenti. La scadenza per presentare gli emendamenti è fissata per martedì. Questa data limite rappresenta il momento cruciale per definire i capitoli da rivedere nel dettaglio.

Riforme Sanità e Pensioni: le risorse in gioco

Il Ministero della Salute richiede risorse aggiuntive per il sistema sanitario nazionale. Le fonti di finanziamento contemplate includono una parte degli 1,6 miliardi destinati alla carta degli anziani. Per quanto riguarda le pensioni, si cerca di alleggerire la stretta sull'indicizzazione. Inoltre, il fondo da 850 milioni per la flessibilità in uscita diventa un terreno di scontro tra gli alleati di governo.

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Forza Italia insiste sulla previdenza dedicata per le forze dell'ordine. La Lega, attraverso Matteo Salvini, sottolinea l'impegno a investire nel settore. Il ministro Giuseppe Valditara rivendica lo stanziamento complessivo da 64,5 miliardi per la scuola. Si discute inoltre di possibili assunzioni per dare un segnale chiaro al pubblico impiego. I quasi 7 mila posti in meno tra organico e personale Ata potrebbero essere rinviati al 2029.

Exit Tax e Superbonus: le modifiche economiche

L'exit tax, la tassa di uscita per chi sposta la residenza fiscale, subirà un rialzo della soglia. L'obiettivo è portare il limite da 800mila euro a 5 milioni di euro. Le cifre precise sono ancora in fase di definizione. Le banche e le imprese criticano il meccanismo di spalmamento del Superbonus. Si punta a trovare un compromesso che includa l'esclusione delle PMI.

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Le imprese propongono una spalmatura su un periodo più breve per il superbonus. Anche la flat tax all'1% per i giovani potrebbe ricevere correttivi. Le regioni attendono modifiche sul ristoro per il mancato gettito dal bollo auto. Il caro materiali mette a rischio i cantieri e richiede interventi immediati. La manovra viene fatta a pezzi e riscritta per adattarsi alle esigenze reali.

Conflitti interni e mobilitazioni sociali in arrivo

Le divisioni all'interno dei partiti di governo sono evidenti. Le critiche da parte dell'opposizione accelerano i tempi di revisione. Le categorie sociali esercitano pressioni costanti sul governo. L'orizzonte vede una lunga sfilza di mobilitazioni. Queste proteste culmineranno con lo sciopero generale di fine novembre. L'esecutivo ha già fatto marcia indietro sulla scuola per calmierare i dissensi.

La data X rimane il termine invalicabile per gli emendamenti. Tutti i capitoli finiti nel mirino devono essere sistemati entro quel momento. Le risorse sanitarie, le pensioni, l'istruzione e la fiscalità personale sono al centro del dibattito. Il governo cerca di bilanciare le esigenze di bilancio con le richieste di cambiamento. La situazione è fluida e soggetta a ulteriori sviluppi normativi.