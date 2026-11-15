Manovra: 3 miliardi per Webuild, i costi esplodono su Terzo Valico e Trento

Il governo stanzia 3 miliardi aggiuntivi per le infrastrutture Webuild. Il Terzo Valico supera i 10,6 miliardi e Trento slitta al 2028, con criticità geologiche e sospensioni.

Il governo italiano ha dedicato un'attenzione particolare alle infrastrutture nella recente manovra finanziaria, riconoscendo al gruppo Webuild, guidato da Pietro Salini, un ruolo centrale nel settore delle costruzioni globale. Nel testo approvato dal Consiglio dei ministri sono stati destinati oltre 3 miliardi di euro aggiuntivi per portare a termine grandi opere affidate al colosso edile e alle sue società consorziate. Questa decisione llega a breve distanza dalle recenti controversie economiche tra Webuild e le istituzioni, che avevano messo in luce un fabbisogno di cassa immediato di circa 2,1 miliardi per la prosecuzione dei cantieri pubblici.

Il caso del Terzo Valico: costi triplicati e commissariamento

Il Terzo Valico rappresenta l'esempio più emblematico di queste criticità, con un aumento dei costi di 3,77 miliardi di euro, pari all'80% in più rispetto alle stime iniziali. L'opera, iniziata nel 2012, ha superato i 10,6 miliardi di costi complessivi totali dopo che il progetto preliminare del 2003 era stato approvato a 4,71 miliardi, salendo successivamente a 4,96 miliardi. Il commissario straordinario Calogero Mauceri ha supervisionato le modifiche necessarie per affrontare le difficili condizioni geologiche dell'Appennino, fissando l'attivazione della nuova linea al 2028.

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Impatto occupazionale e richieste di fondi aggiuntivi

Le difficoltà costruttive hanno avuto ripercussioni dirette sul mercato del lavoro, con circa 300 lavoratori in cassa integrazione e tra 16 e 18 dipendenti già licenziati. Il sindaco di Novi Ligure, Rocchino Muliere, ha evidenziato la richiesta di Webuild per ulteriori 3 miliardi di euro per completare l'infrastruttura, sottolineando l'urgenza di garantire tempi rapidi e sicurezza occupazionale. L'interconnessione di Novi Ligure e la galleria di ventilazione Polcevera, realizzata da Cossi Costruzioni, sono state completate nel 2026, segnando progressi tecnici nonostante le complessità generali.

Circonvallazione di Trento: slittamento e cause delle sospensioni

Anche la circonvallazione ferroviaria di Trento, vinta da Webuild nel febbraio 2023 per circa 934 milioni di euro, registra significativi ritardi e incrementi di costo. La Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ha aggiornato il valore a 951,0 milioni di euro, con una data di consegna spostata dal 26 luglio 2026 al 26 marzo 2028, un ritardo di venti mesi. Il monitoraggio Anac indica 199 giorni di sospensione dei lavori e 14 modifiche contrattuali, causate principalmente dal rinvenimento di ordigni bellici e da verifiche progettuali sulla falda acquifera.

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L'area contaminata e i costi a vita intera

L'intervento interessa l'area contaminata di Trento Nord, includendo i siti industriali ex Sloi ed ex Carbochimica, richiedendo ulteriori precauzioni tecniche. Il costo a vita intera dell'opera, che comprende il lotto Webuild, è passato da circa 1,28 miliardi nel 2024 a 1,433 miliardi nel 2025, con un incremento di oltre 151 milioni. La nuova manovra finanziaria prevede l'aggiunta di altri 500 milioni a questo budget, confermando l'onere economico crescente che grava sulle finanze pubbliche per questa infrastruttura critica.

Linea Giampilieri-Fiumefreddo: l'aumento del 30,2%

Webuild realizza anche due lotti della linea ferroviaria Giampilieri-Fiumefreddo, sulla tratta Messina-Catania, detenendo il 70% del consorzio responsabile. Il progetto preliminare del 2005, approvato dal Cipe con un costo di 1,97 miliardi di euro, è salito a 2,36 miliardi nell'aggiornamento 2024 e a 2,56 miliardi nel 2025. Questo incremento complessivo di 593,96 milioni rappresenta una crescita del 30,2% rispetto alle previsioni iniziali, confermando un trend di inflazione dei costi infrastrutturali che coinvolge interamente il gruppo.