Il Ministro Giorgetti chiarisce che le modifiche alla manovra attingono solo dal fondino da 120 milioni già contabilizzato, senza risorse aggiuntive per la coalizione.

Il Ministero dell'Economia ha inviato un messaggio chiaro e inequivocabile alla maggioranza di governo riguardo alla gestione delle risorse finanziarie per le modifiche alla legge di bilancio. Giancarlo Giorgetti ha ribadito che i fondi disponibili per le integrazioni normative provengono esclusivamente dal "fondino" da 120 milioni di euro, già inseriti nei calcoli della Finanziaria, escludendo qualsiasi possibilità di stanziamenti aggiuntivi.

Risorse Fondino e Vincoli Finanziari

Le risorse destinate alle modifiche legislative sono vincolate ai 120 milioni già contabilizzati, senza margine per nuovi interventi finanziari. Questa scelta del titolare del Tesoro pone un limite netto alle aspettative della coalizione, indicando che non vi sarà alcun euro aggiuntivo oltre quanto già previsto nel quadro finanziario esistente.

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La Ragioniera Daria Perrotta e il sottosegretario al Tesoro Maurizio Leo sono coinvolti direttamente nella gestione di queste risorse limitate. La struttura del governo ha chiarito che ogni tentativo di ampliare il perimetro delle spese deve necessariamente confrontarsi con questo tetto inderogabile di finanziamento disponibile.

Sede Palazzo Chigi e Strategia Governativa

La riunione strategica si è tenuta a palazzo Chigi alla presenza di alti funzionari e leader politici per coordinare l'iter legislativo. Erano presenti il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, il ministro dell'Economia, il vice Maurizio Leo, il sottosegretario Federico Freni, la Ragioniera Daria Perrotta e Luca Ciriani per i Rapporti con il Parlamento.

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A questo tavolo si sono affiancati i presidenti dei gruppi della coalizione, i relatori e il presidente della commissione Bilancio della Camera, Giuseppe Mangialavori. La presenza di queste figure chiave sottolinea l'importanza critica del coordinamento tra l'esecutivo e le forze parlamentari per gestire le modifiche alla manovra entro i vincoli stabiliti.

Reazioni Opposizione e Limiti Proposte

Le opposizioni, tra cui Azione con Elena Bonetti, Pd, M5S, Avs e Italia Viva, hanno espresso preoccupazione per lo svolgimento corretto dei lavori parlamentari. Bonetti ha dichiarato la necessità di garantire procedure trasparenti, nonostante la riduzione drastica delle proposte ammissibili a circa 1.650 unità iniziali.

Il governo invita a ridurre il perimetro delle richieste attraverso gli interventi di Mantovano e Ciriani. La strategia prevede l'uso di ordini del giorno in aula o emendamenti in commissione per sbloccare i fondi del fondino, con l'obiettivo di evitare incongruenze tra le indicazioni dei leader e le scelte legislative finali.

Scadenze e Iter Legislativo Successivo

Il governo ha fissato scadenze precise per evitare ritardi nell'iter parlamentare, suggerendo di non superare il 23 o al massimo il 24 mattina per le votazioni cruciali. Il via libera definitivo del Senato è previsto per il periodo successivo al Natale, richiedendo una rapida scrematura delle richieste da parte dei gruppi di maggioranza.