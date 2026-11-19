Il Senato approva il taglio del 50% sui libri digitali nonostante il veto di Forza Italia e Fratelli d'Italia. La coalizione governativa vince la votazione grazie all'astensione di Azione e all'assenza dell'opposizione.

La dinamica politica italiana ha registrato un nuovo sismo all'interno della maggioranza governativa, con il Movimento 5 Stelle che ha superato le posizioni di Forza Italia e Fratelli d'Italia per approvarere una misura fiscale chiave. L'articolo riguarda l'abbattimento del 50 per cento sui prezzi dei libri scolastici digitali, una normativa che ha attraversato un iter complesso tra opposizioni interne al centro-destra e il gruppo azzurro.

Il meccanismo dell'approvazione legislativa

La misura è stata definitivamente approvata in Senato dopo un acceso dibattito verificatosi nella mattinata del 19 novembre. Il percorso legislative ha subito una battuta d'arresto significativa in commissione Bilancio, dove il parere favorevole del governo è stato bloccato. In quella sede, il conteggio finale ha registrato 12 voti contrari contro 11 favorevoli, dimostrando una frattura evidente nella coalizione di governo.

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La vittoria finale in aula è stata raggiunta grazie a una coalizione ristretta ma efficace. Il Senato ha assegnato 84 sì alla manovra, un risultato ottenuto grazie al supporto di Forza Italia, Fratelli d'Italia, ma anche del gruppo Azione. L'astensione di un singolo componente ha contribuito a delineare il quadro, mentre i 76 no e la mancanza di una decina di senatori dell'opposizione hanno reso il voto decisivo per l'approvazione finale.

Posizioni contrastanti tra i partiti

Le reazioni immediate hanno messo in luce le profonde divisioni ideologiche e strategiche tra i partiti. Stefano Patuanelli, esponente del Movimento 5 Stelle, ha dichiarato con chiarezza che la maggioranza non c'è più, segnando la fine temporanea della compattezza governativa su questa specifica questione. La sua presa di posizione riflette il distacco operativo avvenuto durante le votazioni in commissione.

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Dal canto suo, Stefania Craxi, capogruppo di Forza Italia a Palazzo Madama, ha difeso la posizione del suo partito. Craxi ha sottolineato che i forzisti sono favorevoli al decreto in linea di massima, ma si oppongono fermamente a un emendamento presentato senza un accordo preventivo nella maggioranza. La senatrice ha descritto la disputa come una battaglia necessaria per difendere un'intera filiera editoriale, andando oltre i singoli interessi economici.

È importante notare che Stefania Craxi ha esplicitamente allontanato da sé le voci di pressioni esterne, citando specificamente il ruolo di Marina Berlusconi, presidente di Arnoldo Mondadori Editore. Questa precisazione è stata fondamentale nel contesto del dibattito pubblico, cercando di separare la posizione istituzionale di Forza Italia dalle dinamiche di lobby del settore editoriale privato.

Impatto reale e future prospettive

Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, ha commentato la situazione evidenziando la consistenza numerica del dissenso. Bignami ha ricordato che non è la prima volta che il gruppo azzurro esprime un voto contrario a tale misura, sottolineando la coerenza della propria opposizione interna. Tuttavia, il leader ha ammesso che, nonostante il voto negativo in commissione, il governo è riuscito a mantenere la sua posizione politica stabile.

La vittoria della manovra rappresenta un segnale concreto per il settore dell'istruzione e dell'editoria. L'abbattimento del costo del 50 per cento sui libri digitali dovrebbe incidere positivamente sulle famiglie italiane, riducendo il carico economico legato ai materiali didattici. Questa decisione conferma la capacità del governo di procedere nonostante le crisi di coalizione temporanee.

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Il dibattito dimostra come la struttura della maggioranza italiana sia fluida e soggetta a continui negoziati. La presenza di forze come Azione all'interno del campo governativo ha permesso di bilanciare le posizioni più conservatrici di Forza Italia e di Fratelli d'Italia. Questo scenario politico continuerà a influenzare il passaggio di altre misure legislative fondamentali per l'economia e la società italiana nei prossimi mesi, richiedendo attenzione costante alle alleanze parlamentari.