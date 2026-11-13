Manovra Economica: Giorgetti Rivede Bilancio Dopo Pressioni Sindacali

Il ministro Giancarlo Giorgetti modifica la legge di bilancio in risposta alle critiche di Confimprenditori, banche e sindacati. Nuove risorse per sanità e scuola.

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha avviato significative modifiche alla legge di bilancio in seguito a un confronto intenso e critico tenutosi a palazzo Chigi con le parti sociali. L'incontro, inizialmente previsto per presentare il disegno di legge, si è trasformato in una fase di negoziazione forzata dove il testo originale è stato ampiamente revisionsato. Le critiche provenienti da banche, confederazioni imprenditoriali e sindacati hanno costretto l'esecutivo a riconsiderare diverse voci cruciali della manovra finanziaria.

Il Superbonus e Le Critiche Bancarie

Il governo sta rivedendo la norma sullo spalmacrediti del superbonus, una disposizione fortemente osteggiata dal settore bancario. L'associazione di categoria Abi e l'amministratore delegato di Intesa Sanpaolo Carlo Messina avevano definito il differimento dei crediti in dieci anni come una "formula sudamericana", sottolineando i rischi per il sistema finanziario nazionale. La cancellazione di questa norma non richiederebbe copertura finanziaria immediata secondo i calcoli del ministero, ma rappresenta un punto di rottura con le posizioni delle banche.

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Le Richieste Di Confindustria E Imprese

Le imprese hanno espresso profonda insoddisfazione, accusando il governo di voler semplicemente rinviare i problemi economici anziché risolverli. Confimprenditori ha lamentato l'assenza di misure strutturali, definendo la manovra uno strumento che cerca di comprare tempo con proroghe e promesse. Da parte sua, Confapi ha criticato la mancanza di stimoli concreti, affermando che la legge non lancia il cuore oltre l'ostacolo. Anche Ance, l'associazione dei costruttori edili, ha richiesto un aumento di 1,4 miliardi di euro per evitare la chiusura di 13mila cantieri e 7mila aziende nel settore delle costruzioni.

Concessioni Su Scuola E Sanita

Dopo il confronto con i sindacati, sono emerse concrete modifiche sulle risorse destinate ai servizi pubblici. Pierpaolo Bombardieri, segretario della Uil, ha annunciato che vengono cancellati i tagli alla scuola che avrebbero colpito 7mila lavoratori tra docenti e personale ATA. Inoltre, il governo accoglie l'invito a destinare più risorse al fondo sanitario, un passo concordato anche in dialogo con la conferenza Stato-Regioni. Queste concessioni mirano a placare le proteste del mondo della scuola e del sistema sanitario pubblico, fortemente penalizzati nelle prime stesure della legge.

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Tensioni Sulle Pensioni E Coperture

La questione pensionistica rimane uno dei nodi più complessi e controversi della manovra. Daniela Fumarola, segretaria della Cisl, ha dichiarato duramente che "i pensionati non sono un bancomat", riferendosi al ministro Giorgetti. Sebbene Giorgetti abbia annunciato risposte durante l'iter parlamentare sulla rivalutazione delle pensioni oltre il limite di quattro volte il minimo, la Cisl interpreta questa posizione come una chiusura definitiva. Le pensioni richiederebbero circa 1,5 miliardi nel 2027 e 14 miliardi nell'arco di dieci anni, una cifra ingente che incide sulle coperture.

I Dubbi Su Coperture E Exit Tax

Nonostante le modifiche, rimangono forti dubbi sulla sostenibilità finanziaria complessiva della manovra rivista. Le nuove voci, tra cui la rivalutazione delle pensioni, la revisione della exit tax e l'aumento dei fondi sanitari, costerebbero almeno 3 miliardi di euro. Maurizio Landini della Cgil ha definito l'incontro politicamente inutile, evidenziando come la manovra continui a definanziare la sanità e tagliare l'istruzione. Il ministro Giorgetti mantiene la linea austera, rifiutandosi di rinunciare al bonus sanitario da 300 euro per gli ultra 75enni, che da solo costa 1,5 miliardi, ponendo il problema cruciale di dove reperire ulteriori risorse a saldi invariati.