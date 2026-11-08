Manovra economica: taglio Irpef e rivalutazione pensioni 2025

Approda al Parlamento la manovra con il taglio Irpef fino a 55mila euro e le nuove regole di rivalutazione pensioni. Scopri dettagli, importi e impatto.

La nuova legge di bilancio italiana è pronta per l'approdo alle Camere, segnando l'inizio ufficiale dell'iter parlamentare dedicato alle risorse economiche nazionali. Questa fase cruciale vede al centro del dibattito pubblico le misure fiscali più significative, in particolare la riduzione dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche destinata ai redditi medi. Il governo ha delineato un piano strutturato per alleggerire il carico tributario, intervenendo direttamente sulle aliquote marginali per incentivare il potere d'acquisto dei cittadini.

Estensione aliquota Irpef a 55mila euro

Il provvedimento legislativo prevede l'estensione dell'aliquota marginale del trentatré percento anche ai redditi che raggiungono i cinquantacinquemila euro lordi annuali. Questa decisione comporta uno spostamento in avanti della soglia di applicazione di cinquemila euro rispetto alla disciplina vigente. Di conseguenza, la fascia di reddito che arriva fino a cinquantacinquemila euro verrà tassata al trentatré percento solo per la parte di reddito che eccede i ventottomila euro lordi. Questo meccanismo è stato studiato per colpire precisamente le fasce medie della popolazione economica.

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I beneficiari di questo taglio tributario includeranno anche i soggetti con redditi superiori ai cinquantacinquemila euro. Tuttavia, esiste la possibilità che il governo decida di inserire una norma ad hoc per neutralizzare gli aumenti che si verificherebbero al di sopra di una determinata soglia. L'ipotesi di un blocco sopra tale limite non è da considerare peregrina, ma rimane una variabile aperta all'ultima ora dell'approvazione parlamentare. Il risparmio fiscale derivante da questa riforma varierà in modo progressivo.

Impatto economico per i lavoratori

Il beneficio economico concreto per il singolo contribuente sarà variabile in base alla fascia di reddito di appartenenza. Per un cittadino che percepisce un reddito di cinquantamila e cinquecento euro, il risparmio fiscale si attesterà intorno ai cinquantamila euro all'anno. Al contrario, per i redditi che superano i cinquantacinquemila euro, il risparmio massimo potrebbe raggiungere i cinquecento euro annuali. Questa scala progressiva garantisce che l'intervento sia proporzionato alla capacità contributiva effettiva di ogni cittadino.

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Novità sulla rivalutazione delle pensioni

Oltre alle misure fiscali per i lavoratori, la manovra economica include anche disposizioni significative per i pensionati. Questi ultimi potranno beneficiare degli aumenti derivanti dall'adeguamento delle pensioni all'inflazione, sebbene il governo abbia deciso di rivedere al ribasso le percentuali di rivalutazione per gli assegni più elevati. La rivalutazione al cento percento, che rappresenta il massimo livello di copertura dell'inflazione, verrà applicata solo per gli assegni pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps, corrispondente a seicentoundici euro e ottantacinque centesimi, ovvero duemilaquattrocentoquarantasette euro complessivi.

Per i trattamenti pensionistici che superano questa prima soglia, la percentuale di rivalutazione subisce una decrescita graduale. Nello specifico, per i trattamenti pari o inferiori a cinque volte il minimo, che corrisponde a tremila cinquantanove euro e venticinque centesimi, la rivalutazione viene fissata all'ottantacinque percento. La percentuale scende ulteriormente al cinquantathree percento per gli assegni superiori a cinque volte il minimo e inferiori a sei volte il minimo, fino a raggiungere i tremilaseicentosettantuno euro e dieci centesimi. Per gli assegni più alti, compresa la fascia tra otto e dieci volte il minimo, pari a seimiladuecentodiciotto euro e cinquantuno centesimi, la rivalutazione si ferma al trentasette percento.

Perdite stimata per gli assegni medio-alti

Le stime economiche indicano che i possessori di una pensione mensile lorda compresa tra ventimila e tremila euro dovrebbero subire una perdita di circa centquaranta euro lordi all'anno. Per gli assegni da seimila euro lordi, l'ammanco annuo potrebbe raggiungere la somma di un migliaio di euro. È fondamentale precisare che queste stime si basano su dati sull'inflazione che non sono ancora definitivi, pertanto potrebbero subire delle piccole variazioni in corso d'opera. Non si tratta di tagli effettivi alle pensioni, ma esclusivamente di mancati aumenti rispetto alle proiezioni precedenti.

Tuttavia, per gli assegni medio-alti, la riduzione nella percentuale di rivalutazione verrà in parte compensata dall'aumento dell'Irpef. Questo bilanciamento interno alla manovra mira a mitigare l'impatto negativo sulle fasce di reddito più alte. Il quadro normativo complessivo rappresenta un compromesso tra la necessità di contenimento della spesa pubblica e la tutela del potere d'acquisto dei cittadini più vulnerabili, stabilendo un nuovo equilibrio fiscale per il prossimo anno economico.