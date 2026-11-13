Manovra: Sindacati e Imprese a Palazzo Chigi, Cutelli e Bombardieri su Scuola e Tagli

Incontro al Governo sulla Legge di Bilancio: la Cgil conferma lo sciopero del 20, la Uil annuncia il ripensamento sui tagli alla scuola e le imprese chiedono chiarezza su Superbonus e pagamenti.

Si è svolto a Palazzo Chigi il primo round di confronto tra il governo italiano e le principali rappresentanze sindacali ed economiche del Paese. L'incontro verteva sulle dettagliate disposizioni della legge di Bilancio, toccando temi sensibili come il settore scolastico, il mercato immobiliare, il lavoro e la liquidità delle imprese. Le reazioni sono state divise, con alcune parti che hanno accolto positivamente singoli interventi, mentre altre hanno mantenuto ferma la contrarietà all'indirizzo generale di governo.

Cgil e Uil su Scuola e Tagli

Christian Ferrari, segretario confederale della Cgil, ha definito l'incontro politicamente inutile, confermando peraltro la data dello sciopero generale del 20. Secondo Ferrari, la manovra non affronta le emergenze nazionali ed è fondata su un binomio tra austerità e riarmo, facendo cassa sulle pensioni senza risolvere i problemi strutturali del Paese.

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Diversa la posizione di Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil, che ha annunciato una buona notizia riguardante il settore istruzione. Bombardieri riferisce che il governo ha annunciato il ritiro dell'intervento sui tagli previsti per la scuola, un segnale apprezzato dal sindacato rappresentativo dei lavoratori della pubblica amministrazione.

Posizioni delle Associazioni Imprenditoriali

Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, ha espresso apprezzamento per le misure fiscali del settore immobiliare, citando l'introduzione della cedolare secca per gli affitti dei negozi e la riduzione della tassazione sugli affitti abitativi. L'associazione ha inoltre sottolineato la sostanziale conferma degli incentivi per gli interventi edilizi, riconoscendo il ruolo economico e sociale dei proprietari a beneficio dell'intera collettività.

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Donatella Prampolini, vicepresidente di Confcommercio, ha accolto con favore la riduzione dell'Irpef per il ceto medio, pur sottolineando la necessità di renderla strutturale. La vicepresidente ha anche chiesto di rendere strutturale la detassazione degli aumenti contrattuali, la proroga della tassazione agevolata per il lavoro notturno e festivo, e la proroga del trattamento integrativo speciale per i lavoratori del turismo.

Emergenza Pagamenti e Superbonus

Romain Bocognani, direttore generale di Ance, ha portato all'attenzione del governo il problema del caro materiali e dei ritardi nei pagamenti nei cantieri edili. Bocognani ha dichiarato che le imprese attendono pagamenti per 1,8 miliardi di euro, mettendo a rischio 13mila cantieri e 7mila imprese. Il ministro Salvini avrebbe promesso risposte immediate su questo fronte critico.

Sempre secondo Ance, una fonte critica di difficoltà di liquidità per le imprese è lo spalmamento dei crediti derivanti dal Superbonus. Il governo ha confermato di essere al lavoro su una soluzione che permetta di compensare questi crediti già dal 2027, per sostenere le imprese serie che occupano numerosi dipendenti e garantiscono la regolarità lavorativa nel settore delle costruzioni.