Mantova Città Più Verde Italia: Record 81.29 Punteggio Legambiente

Mantova è diventata la città più verde d'Italia con 81.29 punti. Superando Trento e Bolzano, supera le criticità ambientali della Pianura Padana.

Mantova si è aggiudicata il titolo di città più verde d'Italia nel report Urban Ecosystem pubblicato dall'organizzazione ambientalista Legambiente. Tra oltre cento città italiane valutate, Mantova è l'unica a superare la soglia di 80 punti su 100, ottenendo un punteggio netto di 81.29. Questo risultato colloca Mantova al primo posto della classifica nazionale, distinguendosi nettamente dalle altre grandi metropoli del paese.

Classifica Nazionale e Posizioni Podio

Dopo il successo di Mantova, la città di Trento si classifica seconda con 76.53 punti, seguita da Bolzano con 75.47 punti. Questa top three mostra come le aree alpine tradizionalmente associate a buona qualità dell'aria competano con successo contro altre realtà urbane. Mantova mantiene una posizione di rilievo stabile, essendosi classificata seconda anche nell'edizione 2023 e due anni fa, dopo un settimo posto nell'edizione precedente.

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Indicatori Mobilità e Gestione Rifiuti

La valutazione si basa su ventuno indicatori raggruppati in sei categorie. La mobilità rappresenta il 21% del punteggio totale, seguita dalla qualità dell'aria al 19%, dalla gestione dei rifiuti al 18%, dall'acqua al 18%, dall'ambiente urbano al 18% e dall'energia al 6%. Mantova eccelle particolarmente nella mobilità, con una zona a traffico limitato di 1.696 metri quadri per ogni 100 abitanti, seconda solo a quella di Rimini.

La gestione dei rifiuti mostra efficienza superiore con oltre l'83% della produzione raccolta differenziata per il riciclo. La città dispone di oltre 33 metri di piste ciclabili per ogni 100 residenti, un dato che supera nettamente i 16 metri registrati a Milano. Inoltre, ci sono 93 alberi per ogni 100 residenti, conferendo alla città un verde pubblico significativo.

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Qualità Aria e Sfide Pianura Padana

Mantova si trova nella Pianura Padana, una regione nota per le criticità ambientali. Anche Cremona è quarta, Reggio Emilia quinta e Parma settima nella classifica generale. Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia, spiega che risultati eccellenti in altre aree compensano l'indicatore più debole, ovvero la qualità dell'aria. Mantova registra una concentrazione di PM10 di 27 microgrammi per metro cubo, leggermente inferiore ai 28 microgrammi di Milano.

I livelli di ozono sono diminuiti da 39 giorni nel report precedente a 25 giorni di quest'anno. Tuttavia, la concentrazione di attività industriali e allevamenti nella Pianura Padana influisce ancora sulla qualità dell'aria. I risultati delle città alpine come Trento e Bolzano restano difficili da eguagliare in questo specifico indicatore ambientale.

Risanamento Industriale e Storia Ambientale

Il successo di Mantova deriva da un decennio di lavoro sulle politiche urbane. L'amministrazione locale ha ridotto gradualmente il traffico automobilistico nel centro storico. Dal 1957 al 1989, Mantova ospitava una grande fabbrica petrolchimica che causava inquinamento da metalli pesanti. Questo impatto ha interessato anche i tre laghi della città, alimentati dal fiume Mincio.

Attualmente sono in corso lavori di bonifica per risanare il territorio. Una città d'arte che era diventata un polo dell'industria chimica sta ritrovando la sua identità originale. L'adozione di sistemi di riscaldamento più efficienti e il trasporto pubblico migliorato contribuiscono a mitigare le emissioni. Questo modello dimostra come interventi mirati possano correggere eredità ambientali difficili.