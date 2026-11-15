Manuel Bertuol muore a 23 anni: l'incidente mortale e l'indagine di Treviso

Il videomaker Manuel Bertuol è morto all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dopo un incidente stradale. L'amico conducente è indagato per omicidio colposo.

Manuel Bertuol, videomaker di Jesolo, si è spento sabato 14 novembre nel tardo pomeriggio all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Il giovane di 23 anni combatteva per la vita da oltre un mese dopo un grave incidente stradale avvenuto il 11 ottobre scorso nella zona industriale di Padernello di Paese, in via Piemonte.

Dettagli dell'incidente mortale

Il dramma si è consumato al termine di un raduno dedicato agli appassionati di motori. Manuel Bertuol si trovava come passeggero su un'Opel Frontera, guidata da un ventenne residente a Giavera delle Montagne. Durante la manifestazione, il ragazzo si sarebbe sporto dal tettuccio del fuoristrada per realizzare riprese e fotografie dall'alto delle derapate dei veicoli.

Also read Per il Fisco erano nullatenenti, ma sul conto corrente avevano oltre 230mila euro: imprenditori denunciati

All'improvviso, Manuel è precipitato violentemente sull'asfalto, subendo un gravissimo trauma cranico e facciale. Il conducente dell'auto ha immediatamente arrestato il veicolo, attivando l'allarme. I sanitari del 118 sono intervenuti sul posto per stabilizzare le ferite del giovane prima del trasferimento d'urgenza al nosocomio trevigiano.

Situazione legale e indagine della Procura

La Procura di Treviso ha aperto un'indagine sul caso, iscrivendo nel registro degli indagati anche a sua stessa garanzia il ventenne che guidava l'auto. La PM Elisabetta Spigarelli ha inizialmente formulato l'ipotesi di reato di lesioni colpose, ma la qualificazione giuridica sta per aggravarsi in omicidio colposo o stradale.

Advertisement

Gli inquirenti stanno verificando con precisione la dinamica del sinistro e l'esatta area in cui è avvenuto l'incidente. Le autorità stanno raccogliendo elementi per accertare le responsabilità legali della condotta tenuta durante le evoluzioni dei veicoli.

Cordoglio pubblico e memoria del giovane

La notizia del decesso ha suscitato un profondo cordoglio a Jesolo, dove Manuel era molto conosciuto. Il sindaco Christofer De Zotti ha espresso la vicinanza dell'intera comunità locale appena informato della scomparsa del cittadino. Gli amici di Bertuol lo hanno descritto come una persona solare, generosa e sempre disponibile, capace di trasmettere positività nonostante le dure prove affrontate in precedenza.

Manuel era un grande appassionato di fotografia, auto e moto, oltre che uno degli organizzatori del gruppo "streetaceerscrew". Aveva frequentato l'Istituto Scarpa Mattei di Fossalta di Piave, dove aveva mostrato una spiccata creatività partecipando alla web tv d'istituto. La sua famiglia, già segnata anni fa dalla morte del padre in un incidente stradale, è stata supportata dalla madre Luciana, rimasta costantemente al suo fianco durante le lunghe settimane di ricovero.