Manuel Grasso lascia i Carabinieri per la vita sacerdotale a Gerusalemme

L'ex ufficiale dei Carabinieri Manuel Grasso si congeda dal servizio attivo dopo anni di carriera. Ora studia teologia e filosofia in Terra Santa per seguire una nuova vocazione spirituale.

Manuel Grasso, ex ufficiale dell'Arma dei Carabinieri originario di Acireale, ha abbandonato il servizio attivo all'inizio di settembre per intraprendere un percorso di formazione religiosa. Il militare, che vanta una laurea in Giurisprudenza e numerosi master specialistici, si è trasferito nella Città Santa per dedicarsi agli studi filosofici e teologici.

La scelta di lasciare l'uniforme

L'ex comandante della Compagnia di Ivrea ha motivato la sua decisione con un lungo processo interiore maturato nel corso degli ultimi trentacinque anni di vita. Grasso ha dichiarato al Corriere della Sera di aver realizzato il sogno giovanile di indossare l'uniforme, provando grande onore e felicità per l'appartenenza all'Arma. Tuttavia, avvertiva un senso di incompletezza nonostante il successo professionale e le amicizie consolidate.

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Il ruolo a Ivrea e Vibo Valentia

Grasso ha guidato il territorio eporediese dal 7 settembre 2021, coordinando circa 170 militari distribuiti in quattordici stazioni operative. Durante questo quadriennio, si è distinto per l'inaugurazione della "Stanza tutta per sé" a Ivrea-Banchette, uno spazio dedicato alle vittime di violenza creato insieme al Soroptimist International. Successivamente è stato trasferito a Vibo Valentia prima di optare per il congedo definitivo.

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Vocazione e discernimento spirituale

Non ci sono state cadute da cavallo o illuminazioni improvvise alla base di questa svolta radicale. Il carabiniere ha spiegato che il suo discernimento è frutto di un cammino lento e consapevole volto a comprendere quale fosse la volontà divina per la sua esistenza. La scelta non rappresenta una rottura improvvisa con il passato, ma l'evoluzione naturale di una ricerca identitaria profonda.

La nuova quotidianità in Israele

Oggi la routine di Manuel Grasso a Gerusalemme è interamente focalizzata sulla formazione accademica e sulla ricerca della propria strada interiore. Lasciata dietro una carriera di primo piano e una promozione recente, l'ex militare cerca ora risposte attraverso lo studio sacro. Il suo obiettivo attuale è ascoltare attentamente quella che percepisce come la vera vocazione del suo futuro.