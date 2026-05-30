Manuel Iannuzzi accusato di maltrattamenti nei confronti di una bambina di due anni a Bordighera

L'uomo è stato raggiunto da una nuova ordinanza cautelare, mentre la madre della bambina è già in carcere. Gli inquirenti hanno trovato foto e video sul cellulare di Iannuzzi che mostrano la bambina con il volto tumefatto. La versione di Iannuzzi non ha convinto gli investigatori, che hanno rinvenuto tracce di sangue nell'automobile della madre e nell'abitazione di Iannuzzi. L'autopsia ha stabilito che il decesso è stato causato da un grave trauma cranico.

Manuel Iannuzzi , l'uomo accusato di maltrattamenti nei confronti di una bambina di due anni a Bordighera , è stato raggiunto da una nuova ordinanza cautelare . La madre della bambina, già in carcere dal giorno del decesso, è stata raggiunta dalla stessa ordinanza.

Gli inquirenti hanno trovato sul cellulare sequestrato a Iannuzzi foto della bambina con il volto tumefatto e un video che ha portato il giudice a definire i maltrattamenti di violenza brutale. Iannuzzi viveva a Perinaldo, dove secondo gli inquirenti la bambina sarebbe morta prima di essere trasportata a Bordighera.

Tuttavia, la versione di Iannuzzi non ha convinto gli investigatori, che hanno rinvenuto tracce di sangue nell'automobile della madre e nell'abitazione di Iannuzzi. L'autopsia ha stabilito che il decesso è stato causato da un grave trauma cranico, e gli investigatori ritengono che la morte della bambina sia stata il risultato di una lunga sequenza di violenze e vessazioni





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Manuel Iannuzzi Maltrattamenti Bambina Bordighera Ordinanza Cautelare Foto Video Trauma Cranico

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bimba morta a Bordighera, arrestato anche il compagno della madreManuel Iannuzzi e accusato di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola

Read more »

Bordighera, svolta nel giallo bimba di due anni morta a febbraio: arrestato Manuel Iannuzzi, il compagno della madreBeatrice è stata trovata morta lo scorso 9 febbraio a Bordighera. Dopo il fermo della madre, ora anche il compagno è agli arresti: l'accusa è di maltrattamenti aggravati

Read more »

Bimba di 2 anni morta a Bordighera: arrestato anche il compagno della madreManuel Iannuzzi è accusato di maltrattamenti aggravati: sul corpo di Beatrice lividi ed ecchimosi

Read more »

Manuel Iannuzzi, chi è l'uomo accusato di maltrattamenti alla bimba morta a Bordighera. «La obbligava a fumare sigarette»Foto della piccolina con il volto tumefatto, immagini che la ritraggono dopo presunti pestaggi e persino un video in cui alla bambina, appena due anni, viene imposto di fumare una sigaretta mentre...

Read more »