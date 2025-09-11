Mappa del Cervello: Quando una Decisone si Illumina Come un Albero di Natale

Uno studio internazionale ha svelato la prima mappa completa dell'attività cerebrale dei topi, riducendo la tradizionale visione di zone cerebrali specializzate.

Quando si prende una decisione, ogni area del cervello si attiva come una lucine sul più bello albero di Natale. Una sfida alla tradizionale convinzione che il processo di elaborazione delle informazioni sia localizzato in specifiche zone cerebral, è stata lanciata dall' IBL , una collaborazione globale di ricercatori da diverse università negli Stati Uniti e in Europa, avviata nel 2017. Gli scienziati hanno svelato per la prima volta una mappa completa dell' attività cerebrale dei topi.

I risultati, pubblicati in due articoli su Nature, migliorano la nostra comprensione del funzionamento del cervello e, di conseguenza, aprono la strada alla scoperta di nuovi meccanismi patologici e possibili nuove cure. Per creare questa mappa cerebrale, i ricercatori di 12 laboratori hanno usato sonde Neuropixels all'avanguardia per registrare simultaneamente l'attività neurale nei topi. Gli scienziati hanno misurato l'attività di oltre mezzo milione di neuroni in 279 aree cerebrali, che rappresentano il 95% del volume del cervello del topo. Nello studio, i topi sceglievano tra diverse opzioni in un compito decisionale, in cui dovevano reagire a una luce su uno schermo muovendo una rotella nella direzione corretta. Alcune prove erano intenzionalmente difficili, con una luce molto debole, costringendo il topo a indovinare. Questo ha permesso ai ricercatori di studiare come le aspettative influenzano la percezione e il processo decisionale. Secondo il professor co-fondatore di IBL, l'attività legata al processo decisionale e alla ricompensa 'ha illuminato il cervello come un albero di Natale'. Il primo articolo di Nature ha mostrato che i segnali legati al processo decisionale sono distribuiti in tutto il cervello. Questo suggerisce la presenza di un'interazione costante tra le diverse aree cerebrali durante il processo decisionale e la relativa ricompensa. Nel secondo studio, i ricercatori hanno rivelato che le aspettative precedenti sono codificate in tutto il cervello: non si trovano solo nelle aree cognitive, ma anche nelle aree cerebrali che elaborano le informazioni sensoriale e controllano le azioni. Ad esempio, le aspettative sono codificate persino nelle prime aree sensoriali come il talamo, il primo 'centro di smistamento' del cervello per gli input visivi dall'occhio. Questo supporta l'idea che il cervello agisca come una rete, con queste aspettative diffuse che guidano le risposte comportamentali. Queste scoperte potrebbero avere implicazioni per la comprensione di condizioni come la schizofrenia e l'autismo, che si ritiene siano causate da differenze nel modo in cui le aspettative vengono aggiornate nel cervello. Guardando al futuro, il team di IBL prevede di ampliare il proprio focus iniziale sul processo decisionale per esplorare una gamma più ampia di quesiti neuroscientifici. Grazie a nuovi finanziamenti, IBL mira ad ampliare il proprio ambito di ricerca e a continuare a supportare esperimenti standardizzati su larga scala. 'La mappa cerebrale è senza dubbio un risultato impressionante, ma segna un inizio, non il gran finale', conclude





fattoquotidiano

