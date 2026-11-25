La ricerca di Marco Garofalo rivela la diffusione di pratiche esoteriche a Roma. Sono 51 i gruppi magici, 10 spiritici e 5 New Age presenti nel capoluogo laziale.

Un'indagine approfondita condotta dall'antropologo Marco Garofalo ha portato alla luce una mappa dettagliata delle aggregazioni legate all'occultismo, allo spiritismo e alla filosofia New Age nell'area di Roma. La ricerca, realizzata su richiesta del Gris (Gruppo di Ricerca e Informazione Socio-religiosa) e della professoressa Francesca Sbardella del DiSCi, offre una panoramica inedita della diffusione di queste pratiche nel capoluogo laziale, sfatando l'idea che tali fenomeni siano confinati alle periferie o a contesti marginali.

Le cifre del fenomeno esoterico nella capitale

I dati emersi dalla mappatura, integrati attraverso la geolocalizzazione, rivelano che a Roma e nella sua provincia operano ben 51 gruppi magici. A queste si aggiungono 10 aggregazioni di tipo spiritico di varia natura e 5 entità riconducibili al mondo New Age. L'indagine ha inoltre identificato 5 gruppi satanici, una presenza significativa che dimostra come queste pratiche siano radicate nel tessuto urbano della città.

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Il quadro nazionale, che conta complessivamente 263 aggregazioni diverse distribuite in 602 sedi sull'intero Stivale, evidenzia come la capitale sia un nodo centrale per tali attività. I dati sono stati raccolti tramite una ricognizione bibliografica e l'integrazione di tre canali fondamentali: la Relazione del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del 1998, i report del Cesnur e quelli del Gris. Questa triangolazione delle fonti assicura una robustezza statistica rara in un campo spesso caratterizzato dall'oscurità.

Diffusione territoriale e tipologie di aggregazioni

La presenza di questi gruppi non segue schemi geografici rigidi o legati esclusivamente allo status socioeconomico dei quartieri. Al contrario, la mappa mostra una disseminazione che bypassa le differenziazioni di status, spingendosi da un quadrante all'altro della città. Questo indica una normalizzazione o almeno una visibile integrazione di queste pratiche nella vita sociale della capitale, senza necessariamente concentrarsi in aree degradate.

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Tuttavia, alcuni quartieri storici presentano una densità maggiore per specifiche categorie. Trieste, ad esempio, emerge tra le zone più "colonizzate" dai gruppi connessi alla teosofia, un fenomeno storicamente legato alla memoria e alla storia dell'area. Questa concentrazione riflette l'eredità culturale di una città che è stata per secoli un crocevia di filosofie esoteriche e mistiche, attirando naturalmente nuovi adepti e organizzazioni che si ispirano a queste tradizioni.

La posizione del Gris e le valutazioni di rischio

Davide Murgia, presidente del Gris della Diocesi di Roma, ha chiarito che la mappa mostra un panorama diffuso in tutta Italia, ma specialmente una forte frammentazione. Spiritismo, movimenti magici, satanismo e spiritualità New Age sono realtà differenti, che vanno distinte e comprese ciascuna nella propria specificità. La presenza sul territorio, da sola, non indica una situazione di pericolo: occorre guardare alle pratiche, ai rapporti di potere e alle eventuali forme di manipolazione.

Questa precisazione è cruciale per evitare generalizzazioni dannose. Murgia ha sottolineato che il fenomeno è complessivamente difficile da misurare per la sua fluidità, la clandestinità e il continuo ricambio dei gruppi. La mappatura è dunque un punto di partenza per approfondire, non una fotografia definitiva. Il documento riporta i gruppi satanici senza indirizzi puntuali, perlopiù per la riservatezza che contraddistingue tali aggregazioni, proteggendo la privacy dei membri e rispettando la natura discreta di queste cerchie.

Impatto sociale e prospettive future della ricerca

L'impatto di questa ricerca va oltre la mera cronaca statistica. Fornisce alle istituzioni e alla società civile uno strumento di comprensione per distinguere tra pratiche spirituali legittime e potenziali rischi associati a forme di manipolazione o abuso di potere. La ricerca di Marco Garofalo e Francesca Sbardella si configura come un contributo scientifico essenziale per dialogare con queste realtà in modo informato e razionale.

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Le 263 aggregazioni nazionali e le 602 sedi identificate mostrano che l'occultismo non è un fenomeno residuale, ma una componente strutturata, seppur frammentata, del panorama socio-religioso italiano. La capitale, con i suoi 71 gruppi censiti nelle varie categorie, testimonia questa vitalità. La pubblicazione dei dati segna un nuovo inizio per le analisi sociologiche sul tema, invitando a monitorare l'evoluzione di queste pratiche senza pregiudizi, ma con rigore metodologico e attenzione ai diritti dei cittadini.