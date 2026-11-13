Mara Venier: cataratta e addio a Domenica In, le sue confessioni al podcast

Mara Venier racconta la battaglia contro la cataratta, il rapporto con la Rai e l'addio imminente a Domenica In. Ecco le sue verità a cuore aperto.

La conduttrice veneziana Mara Venier ha condiviso dettagli personali sulla sua salute e sul futuro della sua lunga carriera televisiva. Durante un'intervista al podcast di Gianluca Gazzoli, ha rivelato di indossare gli occhiali da sole in studio per proteggere gli occhi da un problema medico urgente. La presenza di questo accessorio non è un capriccio, ma una necessità dettata da un intervento chirurgico recente e da cure mensili in corso.

Mara Venier ha spiegato che il motivo dell'utilizzo degli occhiali scuri durante le dirette televisive è legato a una grave condizione oculare. Ha precisato di essere stata operata di cataratta tre settimane fa e di dover sottoporsi a un nuovo intervento ogni mese per gestire la patologia. La reazione alle luci forti del set è fonte di fastidio e potenziale danno per la sua vista, rendendo gli occhiali un elemento protettivo fondamentale.

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La malattia come motore professionale

Nonostante la delicatezza della situazione di salute, Mara Venier conferma il suo ritorno in onda su Rai 1. Ha dichiarato che il lavoro funge da medicina per lei, un mezzo per reagire agli eventi della vita e distrarsi dai problemi personali. Quando è davanti alla telecamera, la conduttrice riesce a concentrarsi esclusivamente sulle mansioni professionali, permettendosi di dimenticare temporaneamente le preoccupazioni legate alla sua condizione fisica.

La decisione di partecipare alla prossima edizione di Domenica In è stata presa dopo un confronto diretto con Angelo Mellone, direttore dell'Intrattenimento Day Time della Rai. Angolo Mellone le aveva proposto il ritorno al timone del programma domenicale. Mara Venier ha ammesso di essere stata molto indecisa all'inizio, ma l'invito del direttore ha convinto la conduttrice a riprendere in mano le redini del programma, considerandolo un punto di riferimento necessario nel suo percorso.

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Un addio definitivo e ricambio generazionale

Mara Venier ha categoricamente annunciato che questa sarà la sua ultima stagione alla guida di Domenica In. Ha sottolineato la certezza di questa decisione, definendo il traguardo come il momento di chiudere il cerchio della sua carriera nel programma domenicale. La conduttrice non esclude la possibilità di tornare occasionalmente in televisione, ma ha chiarito che non condurrà più il programma storico di Rai 1, pronto a un ricambio di cui si sente pronta.

In vista dell'addio, Mara Venier ha lanciato un messaggio di incoraggiamento verso i nuovi volti del panorama televisivo italiano. Ha menzionato specificamente Gianluca Gazzoli, host del podcast che l'ha intervistata, definendolo un bravissimo conduttore con il potenziale per prendere il suo posto. Questo suggerimento indica una volontà di apertura verso le nuove generazioni di conduttori, favorendo un passaggio di testimone naturale nel mondo della tv italiana.

Ricordi dolorosi della Rai e alleanze passate

La conduttrice ha fatto luce anche sui momenti difficili del suo passato professionale, in particolare sull'allontanamento dalla televisione pubblica avvenuto oltre un decennio fa. Ha ricordato che la direzione di Giancarlo Leone portò alla decisione di non rinnovare il suo contratto. Mara Venier ha specificato di non essere stata ferita tanto dalla scelta editoriale in sé, quanto dalla mancanza di sincerità degli interlocutori istituzionali durante quel periodo.

Mara Venier ha espresso il suo disappunto per non aver ricevuto informazioni dirette, preferendo sempre imparare le novità tramite il suo agente. La ferita più grande fu la consapevolezza di essere stata definita vecchia, una dicitura scoperta casualmente durante una cena al Pantheon con il marito e l'agente. Questa mancanza di franchezza la colpì profondamente, creando un distacco emotivo dalle istituzioni che la avevano esclusa dal palinsesto per un lungo lasso di tempo.

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La rinascita professionale successiva arrivò da una fonte inaspettata e positiva. Maria De Filippi, conduttrice di Mediaset, le tendé una mano in un momento di grande difficoltà professionale. Mara Venier ha lavorato a Tú Sí Que Vales con grande soddisfazione, definendo Maria De Filippi come un punto di riferimento fondamentale. L'esperienza alla concorrenza le permise di divertirsi e di consolidare la sua carriera al di fuori delle mura della Rai, in un ambiente che la valorizzava pienamente.

Stima per i colleghi e paura del Festival di Sanremo

Mara Venier ha espresso grande stima per i colleghi che oggi dominano i palinsesti nazionali, smentendo eventuali conflitti di concorrenza. Ha lodato Stefano De Martino per il suo particolare senso dell'ironia, descrivendolo come un elemento salvifico in determinati momenti difficili della conduzione. Ha anche sottolineato la sua affinità con Antonella Clerici, definendola molto simile a lei per temperamento e approccio professionale.

Nonostante la sua lunga esperienza, Mara Venier ha ammesso che la conduzione del Festival di Sanremo rappresenta per lei un limite invalicabile. Ha dichiarato che l'idea di guidare la kermesse canora le fa molta paura, a causa dell'enorme pressione mediatica e delle conferenze stampa. Ha chiarito che non è nelle sue corde gestire un evento con tutti gli occhi puntati su di lei, preferendo continuare a fare televisione in modo intimo, parlando con il cuore piuttosto che sotto i riflettori più accecanti della musica leggera.