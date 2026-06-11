Mara Venier condivide la serata con Giulio Longari e Achille Lauro

La conduttrice di Domenica In ha scelto di vivere la serata insieme a uno dei più importanti della sua vita, il nipote Giulio Longari, condividendo con i suoi follower alcuni momenti della serata attraverso le storie pubblicate su Instagram. Nei video postati dalla 'zia d'Italia' si vede Giulio cantare con entusiasmo le canzoni del cantautore romano, completamente immerso nell'atmosfera del concerto.

Tra le 60mila persone che hanno riempito lo Stadio Olimpico , anche Mara Venier ha scelto di vivere la serata insieme a uno dei più importanti della sua vita, il nipote Giulio Longari .

La conduttrice di Domenica In ha condiviso con i suoi follower alcuni momenti della serata attraverso le storie pubblicate su Instagram. Nei video postati dalla 'zia d'Italia' si vede Giulio cantare con entusiasmo le canzoni del cantautore romano, completamente immerso nell'atmosfera del concerto. Mara lo inquadra sorridente e visibilmente emozionata, lasciando trasparire tutta la gioia di poter condividere con lui una serata così speciale.

Un momento semplice ma prezioso, destinato a trasformarsi in uno di quei ricordi che restano impressi nel tempo. Il legame tra Mara Venier e Giulio Longari è da sempre molto forte, Giulio, nato nel 2002, è figlio di Elisabetta Ferracini, la primogenita di Mara Venier, e dell'avvocato Carlo Longari. La presenza della conduttrice all'Olimpico non sorprende soltanto per la dimensione familiare della serata, ma anche per il rapporto di grande affetto e stima reciproca tra Mara Venier e Achille Lauro.

Lo scorso anno, durante un'ospitata del cantante a Domenica In, entrambi avevano ricordato come fosse nata la loro amicizia. Un legame costruito nel tempo e consolidato anche grazie al sostegno che la conduttrice ha sempre dimostrato nei confronti dell'artista. Con la sua consueta ironia, Lauro aveva ricordato un episodio diventato ormai quasi leggendario tra i fan: 'Ci conosciamo da quando lanciavi le ciabatte alle persone che mi offendevano'.

Una battuta che aveva strappato un sorriso alla padrona di casa, pronta a confermare il proprio atteggiamento protettivo. La presenza di Mara Venier al concerto dello Stadio Olimpico rappresenta l'ennesima conferma di questa amicizia. Così, mentre Achille Lauro infiammava il pubblico con i suoi successi e con le sorprese della serata, Mara si godeva lo spettacolo accanto al nipote Giulio. Un'occasione speciale che ha unito musica, affetti e condivisione, regalando a entrambi una serata che difficilmente dimenticheranno





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