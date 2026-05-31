Mara Venier in lacrime: un omaggio commovente dai collaboratori

La conduttrice veneziana ha ricevuto un video messaggio di un suo carissimo amico e una lunga dedica fatta da Vincenzo Mollica, che l'ha definita 'l'amica della domenica'. Mara Venier ha guidato la trasmissione per 17 anni e ha ricevuto i ringraziamenti dei suoi collaboratori, compreso Teo Mammucari.

Mara Venier , conduttrice della trasmissione televisiva ' Domeniche In ' di Rai1 , ha ricevuto un omaggio commovente dai suoi collaboratori alla fine della 50esima edizione dello show domenicale.

La puntata si è conclusa con la conduttrice veneziana in lacrime dopo aver ricevuto un video messaggio di un suo carissimo amico e una lunga dedica fatta da Vincenzo Mollica, che l'ha definita 'l'amica della domenica'. Mara Venier ha guidato la trasmissione per 17 anni e ha ricevuto i ringraziamenti dei suoi collaboratori, compreso Teo Mammucari, che ha definito 'i miei compagni di viaggio'.

La puntata è stata un vortice di emozioni, con interviste, attualità, musica e sketch, e ha concluso la 50esima edizione dello show domenicale di Rai1





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